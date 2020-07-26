全球數位進程加速起飛 台灣你在哪？

2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情的肆虐，意外加速了全球往數位化發展的進程。同時，「零接觸經濟」的興起，也成為不可避免的趨勢。

從電子商務、電子支付、餐飲外送、網路影音、線上教育、線上會議和線上直播等，簡立峰直言，全世界都還在正常運作著，甚至過去半年間如臉書、Google等公司的員工都不用進公司辦公，甚至可能持續到年底，但兩家公司的營運表現並沒有因此明顯下滑。

「這代表的是後5G時代下，驚人的遠距作戰力」，簡立峰直指，員工可以在全世界的任何一個角落上班，這也為意味著世界把工作帶進台灣，「而且這個機會已經來了」，但台灣的下一代準備好了嗎？

零接觸經濟正激勵著全球動起來，但在台灣這個小島，不僅過去15年找不到一個可以全面推動數位化的動能，「COVID-19給了台灣一個很好的機會」，但天佑台灣，「我們防疫做得很成功，同時那股數位化的動能也沒了。」

簡立峰舉例，原本學校為啟動線上教學，老師得加緊學習數位的技能、開發更多的數位教材，現在全都止步。台灣最具全球優勢的醫療照護原也將加速朝向遠距、數位化，甚至不少已能導入AI處理的大數據分析、風險預測模型建立的智慧醫療應用，在這一波全球疫期間也失去渡外的機會。

就像國內資通訊產業人士所言，當全球許多產業被疫情推動轉型、找到新產業機會之際，台灣除了口罩外，還有什麼能在這波疫期中端上國際?

中華精測董事長暨中華電信資深顧問林國豐指出，談5G賦能、如何針對垂直領域應用，其實需求是模糊、多樣、而且沒有標準，所以必須能提供客製化服務，但時間、成本和後續維護都會是挑戰，大家期待5G要往全領域發展，要解決產業、未來發展的問題就必須進行跨領域的交流、了解痛點在哪，才能進一步解決台灣產業面臨的問題。

劉思泰則在與台灣ICT、半導體業者緊密合作之際，看到許多業者積極轉型，也看到於硬體製造深具優勢的台灣ODM廠，在富含更多應用發展潛力的毫米波領域中有不少關鍵技術能力，可望能為台灣帶來更多的發展機會。但他也提出，更大的課題在於面對5G時代的來臨，高通該如何去協助、啟動台灣其它數以千計的中小型企業的動能。

不論是微軟、高通或甚是Google把重要研發中心能量或資源投注台灣的外商，還是如中華電信等台灣龍頭ICT產業業者，都正積極在5G＋雲世代＋AIoT的大時代來臨之際，架構更完整的平台、構築生態系，開放所有的年輕世代、欲轉型的產業，來找出對的題目、解決對的問題，並進一步續積能量來翻轉整個產業的轉型。但問題是，你，準備好了嗎?