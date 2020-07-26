進入5G時代的台灣 還能錯過什麼

趕在進入7月之際，台灣電信三雄相繼開通5G服務，也宣告台灣正式進入5G元年。步程雖然又稍晚於其它國家，不過在ICT產業積累相當基礎實力的台灣，從基礎設施、政府政策面，甚至已開始直接思考6G，前Google台灣董事總經理的台灣AI新創獨角獸Appier獨立董事簡立峰認為，台灣正加快的步程，已朝向超前部署的方向前進。

但進入5G時代後，除了狹隘地看到頻寬變大、傳輸速度變快外，能為台灣產業帶來的機會、效益在哪？所謂的殺手級應用又是什麼？

台灣正式進入5G元年 殺手級應用何時出現

來到5G時代，全世界都在找屬於5G時代的殺手級應用。簡立峰以早一步開通5G的南韓為例，到目前為止有8成以上的需求來自高畫質影音串流、直播應用，另一部分則是來自雲端遊戲。

他預言，台灣短期1、2年內也將聚焦在這些服務，但或許再過2、3年，大家回過頭去看時，才會發現真正的殺手級應用是什麼。只是在此之前，政府政策必須超前部署，基礎設施建置完整，有助於帶來更多的應用。

從熱門的趨勢題材來看，簡立峰認為，5G將為消費者帶來更聰明的智慧手機。當更多的高速電腦被拿來進行AI模型的運算及訓練後，更多的APP應用程式將被賦予更多即時回饋的功能，然後被放進智慧手機裡，因此Intelligentphone的出現是可預期的。

此外，近年各國關注發展的自駕車，雖不預期在5G時代後會很快來臨，但汽車電腦化立即就將到來，例如在美國已有大卡車車隊以1名司機領頭、其它無人駕駛的跟車模式，解決司機人力的大缺口問題。他也預期，在一兩年內，車與車之間透過電腦化、雲端即時傳輸連線溝通的應用，就會在更多地方落地。

推了十年的5G、現在終於看到5G服務陸續在各國落地，高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰直言，5G不僅是消費者看到的手機升級，或單一的連網終端裝置解決方案，又或是近期看到的居家上班、遠距智慧醫療等解決方案，更多的機會將出現在台灣產業inside的應用中，包含在不同產業、各產業中的垂直解決方案。

台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥則指出，5G時代來臨意味三個關鍵技術的逐步成型。一是在過去8～10年間成型的雲端技術，再者是5G技術，最後則是建構在這兩個技術基礎上的IoT資料收集、儲存和AI資料處理的技術成型。

他進一步點出，沒有了數據資料的分析及處理能力，5G就只是快速的連結，但5G的價值就在於即時蒐集資料後，能快速經過運算分析、再回傳的能力，為IoT加值了AI的技術，並應用到更多垂直產業進行創新加速、衍生更多雲端的需求，構築一個生態系。

至於台灣，作為具有資通訊整合的場域來看，是全球最佳可具體實現5G的實驗場域，也擁有全球最佳的機會。

過去15年的3G、4G時代，台灣錯過了什麼？

在Google投入15年的創新工作，簡立峰經歷了2005年後期、全球進入3G時代，上網人口從3億多人，經過4G時代、到今年初他退休後，全球上網人口數已突破47億人。

15年對台灣而言或許不長，但對數位產業來說卻已是好幾個科技世代的更迭。回頭去看3G、4G時代，簡立峰以ABC（AI、Big Data、Cloud）來比喻，3G可說是Cloud的時代，4G則是累積很多應用的Big Data時代，那5G就是AI的時代。

但簡立峰倒也一針見血地戳破ABC的迷思，因為這其中只指出一件事，「就是『D』，Digital Transformation數位轉型」，而台灣喊了15年，產業轉型始終牛步前進。

回顧3G，台灣雖晚了些、至2007年才跟上，不過全球行動上網人口真正進入快速飆漲期，也正是2007年的Android和iPhone智慧手機問市後。來到4G時代之初，大家都在問什麼是殺手級應用，現在回頭去看，無時無地不可的「直播」，成為真正改變所有人生活、讓人感動的事。更重要的，是它縮小了世界的距離。

從東南亞的電商產業來說，現在有5成的營收規模來自於社群的直播銷售，每個人都是自營商、個體戶，透過直播就能銷售產品。再往上推一個層次，4G直播也直接、間接促成許多社會活動成形：台灣太陽花學運、法國茉莉花革命再起，乃至於後來香港接連的社會運動，都能看到直播帶來的力量。

若你要說，這些台灣3G、4G都有跟上，所以什麼也沒錯過！那再把層面拉到產業發展來看。

從3G到4G，亞馬遜從線上書商轉身成為全球規模最大的電商平台、Netflix改變了影視的服務型態、iTunes為音樂串流帶來革命，其它還有Google、Skype、Uber…等等眾多全球熟知、各種融入在生活中的日常。

而台灣直至近兩年，才對食物外送平台、Fintech、網銀和智慧醫療照護等開始比較有概念。簡立峰看到的，是上述每一個業者，都代表了一種產業的典範移轉，但反觀台灣在過去的那15年間，幾乎一路錯過各種機會。

台灣有強大硬體產業優勢，卻出現嚴重斷代隔閡

攤開檯面上台灣超過1,600家上櫃市公司，多數創立時間多在20年或甚更久之前，當時創業的老闆多在30歲前後成立公司，「但我們現在40歲左右的還叫年輕人」。

簡立峰點出的台灣世代隔閡，不僅是時代的差異、產業結構的不同，而是更嚴重的「斷代」現象。

台灣從過去的傳產、代工製造、到台積電的研發製造，「再到下一代要走向哪？」簡立峰指出，台灣在過去積累了很強大的硬體產業實力、在3G、4G時代也有很強大的ICT產業，但台灣人口、市場有限，難再產出另一個創新而強大的產業。

儘管隨著時間更迭，他逐漸看到年輕一代的開始發產出屬於新世代的產業：他們精通網路世界、熟悉通訊的應用、了解品牌服務，但他們不懂上一輩在硬體、在ICT領域裡的優勢。這不只是跨界、跨域的不容易，嚴重的跨世代問題讓台灣無法透過上一代和下一代的協作，來進一步壯大並延伸台灣的優勢。

另一個問題，出現在台灣自己常看不到的迷恩。簡立峰對比了台灣與國外的教育方式後、看到的結果，是台灣強調解題能力的教育方式，造就了台灣擁有優秀技術的工程師，卻同時也因此產生絕對不優秀的想像力。

他表示，訓練解題能力代表的是學生要了解老師、被老師說服，但國外的教育則是訓練每個人去找出想解決的問題、然後自己找到答案，這個結果沒有所謂的第一名和最後一名、也突顯了每個人的差異化，同時他們展現的是去了解別人、說服別人、擁有和別人不一樣特質的創新力。

而科技始終來自於需求與創新，在數位產業、5G時代，最需要的正是許多創新思維的想像力。