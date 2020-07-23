陸國家隊打趴3慘業！老謝這樣看半導體未來

大陸近年來傾力扶植半導體產業，但崇越科技董事長郭智輝直言「中國不易成功」。財信傳媒董事長謝金河也認為，這次大陸國家隊投入半導體，可能會出現跟過去扶植面板、太陽能、LED產業有不一樣的結果。

謝金河在臉書引述崇越科技董事長郭智輝說法指出，以郭在半導體產業30年累積的心得，來看大陸用舉國之力發展半導體產業，直言大陸不易成功。第一，半導體愈做愈小，但大陸喜歡愈做愈大，他認為半導體產業適合台灣，不適合大陸人。第二，在大陸很多行業比半導體更有賺錢的機會，台灣理工科系出身的人都投入半導體，而且台灣人願意加班，這個工作精神是國外沒有的。第三，半導體製造工序繁瑣，還要有恆久的努力與耐心，這是台灣人的強項。

謝金河表示，過去大陸以國家補貼打掛了面板、太陽能、LED產業，這些產業都是標準規格、大量生產，只要大陸祭出補貼，產業往往會殺到見骨，甚至大陸自己也陣亡。最近像太陽能多晶矽大廠保利協鑫把所有對手都殺光，自己也逐漸不支，保利協鑫股價從5.72港元殺到0.21港元，也是慘不忍睹。但這次大陸國家隊投入半導體產業，可能會出現跟過去不一樣的結果。

但他最後也提到，大陸股民善用國家力量，先把股市炒一大波，像中芯國際在科創板本益比高達739.5倍、剛上市的寒武紀332倍、兆易創新155倍、紫光國微142倍、韋爾221倍等，大陸只要與芯片業務沾到邊，本益比都從100倍起跳，這麼一比，台灣的半導體股估值當然欲小不易！

文章來源：謝金河臉書

（中時新聞網 徐慈薇）

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