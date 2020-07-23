大立光跌破4千元 台積拉回 台股守5日線

美股收高，不過台股今天呈開低走低走勢，股王大立光跌破4000元大關，指數盤中下跌逾120點。法人表示，若台股站穩5日線，短線走勢仍可正向看待。

儘管美股無畏美中關係恐惡化而收高，不過台股今天在平盤下震盪，主要電子權值股跌多於漲，盤中指數下跌逾120點。

到10點40分左右，台股加權指數來到12349點，約下跌123點，成交值來到新台幣1309億元，電子股盤中跌0.9%，金融股跌0.5%。

主要電子權值股跌多於漲，晶圓代工龍頭台積電盤中來到380元，下跌1.04%，股王大立光盤中跌破4000元大關，來到3874元，跌4.2%；鴻海今天除息，盤中來到81.6元，小跌0.12%。

聯發科來到667元，小漲0.45%，日月光投控來到71元，跌1.11%，聯電數度觸及漲停19.25元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股盤中呈現漲多拉回格局，除了有鴻海等38檔股票除息影響大盤指數30點外，櫃買OTC指數未走穩，科技股漲多回檔，大盤有獲利了結調節賣壓的跡象，預估今天量能約2300億元。

展望台股後市，簡伯儀指出，若台股沒有跌破低點，並站穩5日線約12327點，短線走勢仍可正向看待。