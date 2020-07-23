供應鏈消息指出iPhone 12 5G版11月推出

2019年底爆發至今的新冠肺炎（COVID-19）疫情，至今未歇，對全球各行業的仍在持續，讓疫情影響下的時局充滿變數。而蘋果（Apple）多年來維持在9月份發表新iPhone的節奏也難免受到波及。經常爆料不少iPhone消息的日媒指出，今年蘋果很可能率先上市4G版新iPhone，才會輪到5G版，這恐怕讓等候新機的果粉感到措手不及。

由於疫情影響研發與供應鏈等層面，蘋果今年新iPhone，也就是外界預期的iPhone 12系列，可能會延後發表或是分批上市的傳聞從未止息。然而《Mac Otakara》稍早前的報導倒是頭一次聽見。他們引述供應鏈的消息指出，蘋果今年iPhone 12系列的發表會將會在10月舉行，10月底先上市支援4G版本，而支援5G的版本則要等到11月才會推出。

今年預期蘋果將會史無前例的一口氣推出四款新iPhone，由於產能的限制與外在環境的挑戰，先前就曾傳出蘋果會將新機分批上市的說法，但主因是因為產能有限。但先前預測都僅是考慮5G版本新iPhone。《Mac Otakara》跳出來指出反倒是4G版本新iPhone將率先開賣，這預期會讓不少等候5G iPhone的消費者感到心急。

而關於iPhone 12系列可能會推出僅支援4G的版本，除了受到5G網路佈建還不全面的影響，手機價格也是其中一項關鍵因素。僅推出支援4G網路的版本，可以讓蘋果吸引更多對於手機價格敏感的消費者，也能讓5G服務還在初期階段的國家民眾，不需要以高昂的價格入手當前還無法完全發揮聯網性能的手機。但究竟哪一些iPhone 12的款式會推出4G版，說法不一。有傳聞指出可能僅有一款，也有說法認為搭載雙鏡頭的5.4吋螢幕、6.1吋螢幕款式，都有4G版本。

蘋果在2017、2018年都曾經因為產能限制等問題，讓當年的新iPhone分批上市。今年若是在重來一次，並不令人驚訝。只是電信相關產業期待5G iPhone推動的5G申辦潮，或許得往後延遲一些時間！

（科技 黃慧雯）