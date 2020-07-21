5G娛樂、終端創新應用 臨場體驗新世代來了

工商時報21日主辦「5G啟航賦能產業新未來」高峰論壇，壓軸高峰對談以「娛樂、終端、創新應用及5G商轉契機與挑戰」作為主軸，並邀請到中華電信行動通信分公司總經理陳明仕、愛爾達董事長陳怡君及KKBOX Group策略長鄭雅仁與談，對於5G所帶來的新發展，將可望使運動賽事、音樂表演體驗全面提升，進入到臨場體驗的新世代。



對於5G未來將會改變人類食衣住行育樂等趨勢，愛爾達董事長陳怡君針對5G與體育賽事轉播為例子。她表示，5G未來將會對體育轉播帶來巨大轉變，從這次原先預定在2020年舉行的東京奧運為例，由於行動傳輸頻寬大幅提升，因此NHK預定將採用5G加上8K進行賽事轉播，使轉播畫質達到清晰，又不會產生壓迫感，且加上5G的傳輸速度，更可望透過虛擬實境（VR）讓消費者達到逼真臨場感的體驗。



中華電信行動通信分公司總經理陳明仕則表示，未來透過5G，可望讓4K、8K畫面更加普及，且可望透過VR、擴增實境（AR）等整合達到延展實境（XR）的效果，讓消費者身處異地，可以同步觀賞運動賽事。



觀察5G從音樂產業上的改變，KKBOX Group策略長鄭雅仁認為，5G帶來音樂產業的改變，讓聽音樂變成體驗音樂，不僅僅是音樂下載速度大幅提升，更可望透過高速傳輸體驗到原始音質的「無損音樂」，且最大的改變更在於各式音樂活動。以2020年舉行的KKBOX風雲榜為例，透過高速傳輸及低延遲就讓小巨蛋及台視攝影棚等兩地的歌手同步對唱，甚至是未來每個人在家裡就可以收看音樂表演。



總結來說，5G所帶來的巨大轉變，除了使人工智慧（AI）及高效運算（HPC）等先進技術之外，更可望讓消費者從運動賽事、娛樂表演及生活社交，甚至是產業應用都可望帶來升級，在未來幾年都將有機會一一實現。