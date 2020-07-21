5G來了 中華電、高通、微軟提產業議

5G正式開台後，對台灣產業及未來發展將帶來什麼樣的創新？做為台灣電信龍頭的中華電信，與長期在台作為產業重要合作夥伴的高通、微軟，皆提出產業建議。



台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥指出，新冠肺炎在過去兩個月讓全球數位化大快速，同時也有許多業者思考在這波數位轉型中如何彎道超車。而其中四個驅動的力量，包括了須被賦能、可隨時隨地進行協作的員工需求，與改變客戶接觸方式並建立其數位足跡，和透過大數據及AI去優化流程。唯獨做好這三件事，企業才能去談在產品及服務上的新創與轉型。



中華電信執行副總林榮賜直言，儘管有100分的技術、不符合客戶需要的就是0分，需求是最重要原動力。5G內含許多關鍵技術，如何讓頻寬動能調整的SDN（軟體定義網路）技術、將網路功能虛擬化和雲端技術，再加上可標準化的硬體設備，共同建構5G環境。



高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，高通過去20年在台與ICT、半導體業者緊密合作，也看到業者們積極轉型，面對5G時代來臨，高通最大的課題在於如何去啟動在台那些上千家的SMB中小型企業的動能。



為此，高通自6月起推出相關5G技術、產業應用線上課程，從企業營運的基本思維翻轉，另一方面，他也看到在硬體製造深具優勢的台灣ODM廠，在富含更多應用發展潛力的毫米波領域中有不少關鍵技術能力，亦可望為台灣帶來更多的發展機會。



中華精測董事長暨中華電信資深顧問林國豐指出，談5G賦能、如何針對垂直領域應用，其實需求是模糊、多樣、而且沒有標準的，所以必須要有客製化服務，但在時間、成本和後續維護都會是挑戰，大家期待5G要往全領域發展，要解決產業、未來發展的問題就必須進行跨領域的交流、了解痛點在哪，才能進一步解決台灣產業面臨的問題。



Appier獨立董事簡立峰認為，台灣傳統的工程能力、既有的硬體製造實力都不是問題，但跨域整合在台並不容易，現在更有解的是跨世代的問題。對台灣5G發展最重要的是正要投入的年輕人，當年輕一代在5G和AI交會、交流之際，政府如何協助這些年輕人和新創團隊的業務走出台灣，是該要思考的關鍵。