Appier獨立董事簡立峰：5G帶進全球新工作機會

Appier獨立董事簡立峰指出，進入5G後，「新冠肺炎」扮演了加速這個時代發展走向的關鍵，同時零接觸經濟興起，讓大家看到5G時代下驚人的遠距作戰力，也為台灣下一代帶進很多全球新工作機會，但他質疑台灣是否已準備好承接。



簡立峰說，他在Google的15年職涯中，一直投注於創新事業，若說3G是Cloud雲端的時代，那4G就是結合很多應用的Big data時代，至於5G就是AI的時代。



回顧過往的3G、4G時代，真正的高速成長期、或殺手級應用的出現，都是在上路後的2、3年才出現。如推動3G高速成長的動能，來自於上路2年後的Android智慧手機和iPhone推出，而4G帶來真正改變的則是無處不可、隨時進行的直播熱潮。



現在全世界都在找屬於5G時代的殺手級應用，他指出，可預見在台灣1、2年內，會有大量來自影音內容及雲端遊戲的需求，接下來如透過電腦的AI運算而被賦能更多即時功能的APP，將更聰明化智慧手機。還有被樂觀預期的自駕車時代，雖不那麼快到來，但汽車的電腦化、汽車與汽車間的溝通，現在都已看到了。



簡立峰並點出台灣產官界都應擔憂的問題：3G、4G更重要的影響，是推動許多產業典範的轉移，但台灣錯過了。進入5G後，「新冠肺炎」扮演了加速這個時代發展走向的關鍵，同時零接觸經濟興起，讓大家看到5G時代下驚人的遠距作戰力，也為台灣下一代帶進很多全球新工作機會，但台灣是否已準備好承接。



他最後提出給年輕世代在5G時代的機會出路，若能利用台灣優勢，再加上臨近國家如日本，東南亞等市場優勢，台灣也將能創造出更高的人口紅利。