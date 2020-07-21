中華電信總經理郭水義： 四個ABC打造5G生態圈

中華電信總經理郭水義表示，中華電將以四個ABC打造5G AIoT服務新的營運模式，發展以客戶為中心的5G轉型計畫，讓企業客戶、及各種智慧創新應用都能成功發展，並自許不當大王椰子樹或只是月牙泉裡的泉水，而是要打造亞馬遜河的ecosystem（生態圈）。



郭水義透露，中華電信未來會定期公布全國5G基地台布建位置，讓各界了解在那些地方布放了5G基站，有5G的地方提供5G網路，在5G還沒有涵蓋的地方提供4G網路，郭水義強調中華電未來提供的是5G「九線道」的「9G」服務。5G與4G網路會共同存在達10年，在這十年當中，中華電信要以「9G」提供服務並帶動很多創新應用。



另外，中華電未來將以5G作為創造價值的平台，郭水義並以四個ABC做比喻，最底層從人才技術著眼，找到對的人、建構核心競爭能力 ，同時透過AI、大數據（big data）及雲端（Cloud）打造5G+4G+WiFi三網合一的寬頻網路，在上面建構2B2C2G等服務。



郭水義說，底層的網路建設中華電信可以單獨完成，中間及上層應用服務如果不是中華電的強項，就會廣泛結盟或在情投意合下，進行併購轉投資行動，建構各種應用服務如智慧影音、雲端遊戲等。未來這四種ABC商業模式就會是中華電信5G服務常態，中華電信只是其中一塊積木，大家組在一起才能拼出5G美麗新世界。