5奈米搶輸三星？ 台積掉高通肥單真相來了

全球晶圓代工龍頭台積電Q2合併營收達3,106.99億元、年增28.9％，為季度營收歷史次高，毛利率、單季稅後獲利均創新高紀錄。相較於南韓科技大廠三星電子，雖Q2財報也優於市場預期，但與台積電相比仍有段落差，先前傳出消息，美國行動處理器巨頭高通（Qualcomm）明年將推出的5G旗艦級處理器Snapdragon 875（S875），將委由三星5奈米製程，但在三星良率不明的情況下，高通恐陷入兩難。

台積電Q2業績表現，整體先進製程對營收貢獻仍維持50%以上。進入第三季，台積電營收將受惠於由5G智慧型手機、高效能運算和物聯網相關應用，使用極紫外光（EUV）微影技術的7奈米及5奈米製程持續供應業界強勁需求。

綜合外媒報導，高通預計明年第一季推出、採用三星5奈米EUV製程的S875以及Snapdragon 735G，預計採用三星5奈米製程效能提升10%、功耗降低20%，準備在5G市場積極搶市。目前三星確定放棄4奈米，直接投入3奈米製程研發，並採用GAA技術，打算與台積電在3奈米製程一決勝負，目前來說，除了自家研發的三星處理器之外，高通更是潛在大客戶之一。

高通2019年底發表的5G手機旗艦級處理器Snapdragon 865，採用台積電7奈米製程，並在2020年上半年取得多家手機品牌採用，卻因為三星報價更為便宜，以及對三星5奈米製程保持期待，預計S875採用三星7奈米製程。

據digitimes報導，供應鏈透露，高通原本想回頭找台積電下單，但台積電2020年下半年5奈米產能滿載，主要是華為急拉庫存、蘋果A14下半年量產以及AMD等客戶下單，台積電也擠不出來新的產能給高通，導致高通只能下單給三星。

近期消息又指出，高通決定2022年底發布的旗艦級處理器Snapdragon 885有機會再轉單給台積電5奈米，對台積電而言，等於是2020年、2021年～2022年的5奈米家族產能預料持續滿載。

（ 中時新聞網 呂承哲）

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