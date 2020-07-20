AirPods訂單轉移 台廠吃不到

蘋果對「紅色供應鏈」扶好扶滿？蘋果傾力扶植陸廠立訊跨足iPhone組裝代工後，據了解，蘋果希望立訊好好衝刺iPhone、不要分心，要求立訊將AirPods系列的代工訂單全部轉出去，但據悉此次與往年台灣代工廠都能分杯羹不同，蘋果將立訊AirPods系列代工訂單全部轉給中國聲學元件大廠歌爾聲學，台灣代工廠鴻海旗下鴻準、英業達，都被排除在外。



iPhone對蘋果年營收貢獻度高達5成多，是蘋果最重要的營收來源，服務是蘋果獲利成長新引擎，也是環繞著iPhone生態系統而茁壯，都讓iPhone對蘋果的重要性，絲毫沒有因為銷售量不再成長而消退。而在新iPhone上市的旺季時，代工廠產量與良率能用最短時間陡升爬坡、淡季時則隨時備有人力與產能應付急單，是蘋果對代工廠的期待。



能達成這樣的期待其實不容易，也因此，立訊加入iPhone代工組裝廠行列後，業界傳出，蘋果希望立訊能專注生產iPhone，並以此要求立訊將AirPods系列訂單全部轉給其他代工廠。



目前AirPods代工廠包括英業達、鴻海集團旗下鴻準、立訊與中國聲學元件大廠歌爾，至於AirPods Pro代工廠則是立訊與歌爾，而按往例，台系、陸系代工廠都有機會分食原本屬於立訊的訂單。然而據了解，蘋果將立訊的AirPods系列代工訂單將全部轉給歌爾，同為AirPods代工廠的台灣業者鴻準、英業達，這回可能完全被排除。



以往台灣代工廠在蘋果主導的訂單轉移過程中，就算不能全拿，也能分到一杯羹，幾年前蘋果希望和碩專心致志在iPhone時，和碩原有的iPad Mini訂單便是全部轉移至仁寶。即使是去年，當廣達要求今年第一季後逐步淡出Apple Watch組裝代工時，蘋果還不至於讓立訊獨吃，而是讓仁寶、鴻海都能分食廣達淡出後的訂單，可是AirPods訂單轉移排除台灣代工廠，蘋果繼零組件訂單全力扶植紅色供應鏈後，連組裝代工訂單也「偏心」陸廠的情勢，似乎更為明顯。



目前市場比較關注的問題在於，蘋果將AirPods訂單由立訊轉給歌爾，倒底是單純只因這兩家代工廠都已經在中國、越南同時為蘋果建立龐大的耳機代工產能，可以避免輸美關稅而雀屏中選，抑或是台灣代工廠不再擁有蘋果關愛的眼神，其實相當值得觀察。