三星中國證實 Flip推5G版

三星下半年旗艦機種發表會UNPACKED登場在即，外界預期三星將亮相Galaxy Note 20系列與第二代高階可撓式螢幕折疊機Galaxy Fold 2、Galaxy Z Flip 5G版，不過，三星手機中國官方微博等不及，率先證實Flip將推出5G版，並在7月22日起就在中國開放預購。



智慧型手機銷售量在全球COVID-19疫情中受創嚴重，即使是早早脫離疫情威脅、力推5G有成的中國市場，最近1、2個月5G手機銷售量也有點欲振乏力，讓中國四大手機品牌華為、OPPO、vivo、小米都決定針對中國市場重啟4G手機開發，希望能穩住內需市場銷售量。



或許正因為市場需要更多刺激才能激發買氣，三星將在8月5日登場的UNPACKED發表會中，市場預期三星除了將亮相下半年旗艦機種Note 20系列之外，也有機會同步推出第二代高階折疊機Fold 2，不過，今年上半年才在特定市場限量開賣、主打潮流外觀與纖薄機身的折疊機Galaxy Z Flip，由於不以追求最新科技的宅男為主客群，即使在韓國都沒有推出5G版，然而，三星卻在UNPACKED發表會之前，就釋出將推出升級版的Flip的訊息。



三星的中國手機官方微博宣布，Galaxy Z Flip即將推出5G版，並將在7月22日起在中國開放預購，外界也傳出，5G版Flip將搭載高通最新款旗艦5G晶片組驍龍865+，雖然Flip將處理器升級至5G，可是外觀、規格、功能與上半年開賣過的4G版大致相同，5G版Flip的售價則尚未流出。