梁翔渝：未來三年 將是5G黃金期

行動通訊發展日新月益，3G進到4G的過程，其實已經改變很多，尤其聚焦在以人為主。跨進5G世代，進而以物為主，從消費者端到企業端的B2B2X，這個「Ｘ」有可能是醫療，企業，政府等等，是因為5G能組成專網和公網並存的生態，如私有雲和公有雲的分別。遠傳自去年進入九大場域研發5G應用，幫助不同業者找出能因導入5G而解決的問題，未來能更好地善用5G，我們看到的是很大的商機。

5G發展應用於產業服務，電信公司要OPEN擁抱創新技術，新技術會一直問世，電信業者的工作則是讓新技術穩定、安全地跟上，必能吸引大眾、產業使用。台灣廠商有許多海外工廠，台灣廠一日完成5G體系，將能輸出到海外各地，黃金期就在未來3～5年，電信業者和企業服務對象的台廠努力整合，估測會有大量實際場域的實驗成果，工研院亦可以進來整合技術，不必靠進口商或國外零件，堆疊台灣產業鏈的能力養成，會有很好的機會。

舉例醫療的5G運用。遠距醫療能幫助城鄉差距的縮短，不會因為醫療資源的差距導致民眾得到的照護福利不足，遠傳5G技術就在多家醫院實驗，包括集團內的亞東醫院和其他跨縣市醫院，運用5G的影像傳輸能力讓遠距醫療更精確。製造業會是另一部份的最大需求。製造業內現在有很多「必須解決」的基本問題，過去受限於觀念而打不開，5G的影像傳輸、結合影像的AI挑錯物料，無人機進入廠房巡檢等，電信業者就可以扮演很好的整合者，而且還能把類似解決方案進到不一樣產業實驗，真正解決業者的痛點問題。

很明顯，電信業的5G世代並不會侷限在提供所謂的基礎網路，結合台灣各大領域的需求才是真正的5G價值。這個黃金3年，作為5G重要業者之一，我們會先投入解決產業界的痛點，開發更多的場域應用模式，未來進一步透過業者已確認的自我強項與優勢，整合成整體方案便於輸出，方便台灣廠商在打國際盃的時候，不要被侷限在單一產品或附加價值低的單一硬體產品，更多的軟硬體結合才是製造業附加價值提升的契機。

（整理／陳碧芬）

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