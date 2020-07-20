蘇孟宗：把台灣當總部 吸納人才

新冠疫情期間，使用者把大量的內容上線，5G提供流量吃到飽，頻寬愈來愈大，大家就會想像愈多的內容提供，以前日本電車上從手機看漫畫，大家覺得不可思議，現在國人在台灣高鐵上看電影，卻又如此自然。東京奧運會是5G的場域，用手機看棒球賽，可以仔仔細細的數球。台灣的未來維繫於AI，AI要靠頻寬與雲端的支援，使用者才能放大絕想像內容的運用。5G雖然有20年的發展期，但前面10年是黃金期，廠商需要在這段期間先把營收加快收回來。

行動通訊產業發展中，5G是血管、心臟是CPU，5G若發展順利，會產生很多的「內容」，把製造業版圖無限擴大，以日本經驗來看，還有非傳統ICT資通訊業者，如樂天集團的進來。5G的專網系統可說是「準內需市場」，這個軟／硬體的整合，晶圓製造一定是台灣的，內容結合還是會回到AI，整體來看，台灣是有機會。我個人在美國、中國大陸都有過十多年的製造業經驗，看過台灣從日本搶過來的製造業能力，日本製造業現在朝向高度自動化，已無法做到台灣的彈性。製造業的人都以為自己在做服務，且為服務的公司作製造。

然而，5G發展談的都是台灣市場，會相對有限。行政院拍板5G發展行動方案，三年擬投入200億元，規劃實驗場域、創新創業5G應用、投資抵減優惠等五大策略，估計專網的形成將會加快。無論技術或商業模式，很多是在作選擇，政府無法為廠商作選擇，應把政府在5G發展上的角色扮演，聚焦在基礎建設和人才，並明確告訴產業，要從市場競爭的角度著手，要生存、就要力拚全球地位。

現階段政府要作好基礎建設和人才議題，是有好的契機，包括跨國公司如Google都來台灣找人才，海外台商回台進行設廠投資，工研院產科所針對2020半導體產業提過策略建議，業者應建構在「運用全球總部價值思維、拓展新應用服務」，5G發展需要的基礎建設和人才也等同適用，讓廠商以台灣為全球總部作為營運，國際人才也能進來台灣和本地人才交流、繼續培值。

（整理／陳碧芬）

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