陳志仁：攜手日企 成台廠試金石

資通訊（ICT）產業是台灣國力所在，台灣國內生產毛額（GDP）一半以上來自這個產業，整體供應鏈產值規模達10兆元，5G發展會帶台灣ICT產業新的契機，不僅讓電信事業善用已然投入的高昂成本，更重要的是能幫助完成產業技術的拼圖。

5G有公網和專網的規劃。一般醫院因為需隔離電磁波干擾醫療設備，醫護體系的通訊多採PHS，這是醫院自有的4G系統，日本現在仍在用類似的SA，給予不同建築物的私領域小基地台，這就是企業專網和公網的概念。每棟建築物內部有自己的全網路，訊號等不必經過外面的網絡，未來所有大樓必載，由電信商給的服務。

我剛買到SONY 5G手機，它是同款同步賣給中國大陸、韓國，和台灣，不同於過去的手機，這5G手機裡有兩張SIM卡，可用於公網和專網，手機裡使用高通晶片，伺服器走向開放架構，n79原型機也剛公開，其中運用電腦＋網通的整合技術，都是台廠的強項，也是B2B中的台灣品牌廠，這樣的發展及至2022年，會影響廣達的整體營收結構，能量成長不是以百億計算已。

台灣和日本已開發的「台日n79頻段規劃」，由日本松下和台灣廣達集團自去年開始合作，就是要研發在5G環境同步使用公網和專網，專網部份台廠與日本同步開發軟／硬體，台廠不是代工角色，5G開發案中仍保有品牌，日本的現場運用也等同給台廠試金石與後續訂單，這帶給台灣未來的產業發展很大的契機，已經都銷售到世界各地的台灣網路伺服器製造商肯定有能力進來，跟網通設備的技術整合在一起，變成一個完整的解決方案，是對台灣ICT產業技術至臻的經驗。

（整理／陳碧芬）

延伸閱讀

5G大商機 資通訊業新契機

蘇孟宗：把台灣當總部 吸納人才

梁翔渝：未來三年 將是5G黃金期