5G大商機 資通訊業新契機

2020年是5G行動年，政府祭出多項政策作為導引，台灣各大電信業者重金競標頻譜，全球5G建設支出屆及2025年也將累計投入約9,750億美元，亞太地區是最大宗市場。5G發展不僅造福消費民眾，更重要的是完整台灣資通訊產業技術的版圖，同時開啟行動通訊為產業服務的關鍵契機。

今年亦是《台灣地區大型企業排名》第50週年，編制機構CRIF中華徵信所與工商時報共同舉辦《名家論壇》系列座談，邀請學者專家共同回顧台灣企業發展、檢視台灣產業變遷，並透過政府政策前瞻台灣經濟。【5G發展與台灣產業前景】是本系列第二場，由工商時報總主筆葉玉琪主持，CRIF中華徵信所總編輯劉任擔任引言人，邀請工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗，野村綜合研究所副總經理陳志仁，遠傳電信企業客戶事業群協理梁翔渝，進行專家與談。

葉玉琪表示，大家對於5G的想像是「鋪天蓋地」，對所有層面都有影響，在5G的充份運用下，人們將來的生活會有很大的改變，一般比較熟悉的像無人車、影像傳輸等。本次論壇多位與談專家描述的5G結合台灣資通訊產業，將開啟下一世代的新局面，讓台灣面向世界市場有無限的商機。

劉任指出，5G會改變未來人類生活，台灣發展5G的角色和位置在哪裡？是CRIF中華徵信所關心的問題。CRIF中華徵信所從企業統計分析著手，勾勒台灣5G產業圖像，總計有73檔5G上中下游概念股，2019年總營收達到10.03兆元，較2018年成長1.45％；合計稅後淨利6,550億元，較2018年成長1.22％，以平均營收25％來計算5G貢獻度，今年總營收至少也有2.5兆元的貢獻，稅後淨利貢獻度可達1,638億元。

劉任並分析，全球5G產業鏈投資額在2020～2035年期間預計約有4兆美元，其中中國大陸約占30％；與此同時，由5G技術驅動的全球產業應用將創造超過12兆美元的銷售額。5G的大贏家會是蘋果、高通、美國電塔、思科以及AT&T這些軟硬跨國科技公司，台灣雖然有台積電有豐富的蘋果訂單，但更大的面向來看，台灣在全球5G的位置在哪裡？台灣的5G服務又會是怎樣的情況？在美國干擾下，華為供應鏈又要何去何從？都很值得產官學的探討。

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