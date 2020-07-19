分析》半導體業赴日設廠 難如上青天

日本媒體報導，日本官方透露消息，有意以補助方式邀請英特爾、台積電等國際半導體大廠赴日設廠。不過，對國際半導體廠來說，赴日本設廠沒有任何誘因，一是日本系統大廠對於非日本企業的不信任感由來已久，真的要建立深度合作關係，沒有三、五年很難成事。二是日本近年來持續淡出半導體生產，如富士通才剛在去年將12吋廠賣給聯電，關鍵原因就在於先進製程龐大投資難以回收及獲利。

日本官方希望國際半導體廠投資，過去幾年已多次公開喊話，但實際上並沒有收到任何成效。事實上，過去30～40年中，日本半導體投資並不算少，好比1970年代日本DRAM掌控全球供應，但後來卻由盛而衰，現在全球三大DRAM廠是韓國的三星及SK海力士以及美國美光。其中，日本DRAM廠最後合併為爾必達，但仍因營運困境最後不得不賣給美光。

攤開日本的半導體版圖，半導體技術雖非領先，但也不會太差，像是富士通賣給聯電的12吋廠就可支援到28奈米。但為何日本半導體產業仍然步上升級停滯之路，包括日立、三菱、東芝等國際級大廠，最後都選擇淡出半導體事業，其實這與日本企業文化有很大關係。

半導體已是全球性的生意，而且技術愈跑愈快，想要只靠自己投資設立晶圓廠，並以只做自己晶片的IDM廠營運模式活下去，可謂是難上加難，也因此日本半導體產業才會在過去10～20年中，愈整併、規模愈小。日本雖是科技大國，但真正成功的業者仍傾向選擇自己生產，例如國際級大廠索尼（Sony）CMOS影像感測器就選擇自己生產，只有極小部份委外代工。在此一情況下，國際大廠要去日本設廠，幾乎沒有任何誘因存在。

究實言之，日本官方想要藉給予補助的條件，邀請國際大廠去日本設廠，預期日本當地半導體廠也會極力反對。再者，日本想要找的英特爾或台積電，希望能把先進製程留在日本，但對美國及台灣的大廠來說，要不要設廠，最終都須經長遠的營運規劃，不會因為日本政府給予補助就去設廠，更何況最大的問題是無法在日本當地找到足以支撐營運的客戶，在此狀況下，日本想要邀國際半導體大廠赴日設廠，恐怕是難如上青天。