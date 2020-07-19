三星手機奇襲印度 供應鏈進補

供應鏈傳出，手機大廠三星在印度市場發動奇襲，趁中印關係緊張之際，拉高中低階手機零件備貨量，希望藉此拿下陸資品牌在印度的市占率，三星上游供應鏈蠢動，導致手機用LCD面板、玻璃、驅動IC等關鍵零件供應緊俏，供應鏈表示，三星的低階手機將因此每月加量500～600萬支，急單至少可看到10月。

據上游供應鏈表示，受到疫情影響，三星兩個月前對零件廠的拉貨還十分疲弱，最近一個月卻突然在印度市場發動攻勢，上游零件拉貨轉趨積極，希望趁著中印關係緊張，拿下陸資手機品牌廠在印度的市場份額，供應鏈形容，即便突然，但是三星發動的時間點相當漂亮，導致其餘品牌廠措手不及，有可能因此在印度市場吞下敗仗。

業界分析，由於大陸5G手機的換機潮已經啟動，三星突如其來的動作加深產能排擠效應，急單釋出至少到10月，手機上游LCD面板、玻璃、驅動IC等供應轉趨吃緊，部分零件廠商已經啟動配貨機制，手機LCD面板價格更是全線上漲，部分LTPS（低溫多晶矽）規格面板，價格也跟進走揚。

據業界估計，印度市場原先是陸資品牌廠如OPPO、VIVO、小米等品牌的天下，這一波三星發動奇襲，低階手機每月加量達500～600萬支，三星原本幾乎滅頂的低階機種，等於敗部復活，業界形容，三星自2016年發生手機爆炸事件之後，雖然持續蟬聯全球手機出貨王，維持表面的風光，但是聲勢一直沒有真正回升，「有時候品牌的消長只是一時的事」，這一波三星對大陸國產品牌的「攻擊」，是三星最有機會重返榮耀的一次，在手機供應鏈中是相當重要的觀察指標。

據了解，三星大舉備料拉貨的動作，震撼手機品牌廠，其餘品牌擔憂自己的產能被排擠，也跟進向上游供應鏈追料，三星開出的第一槍讓業界氣氛瞬間翻盤，還有廠商從庫存太多直接進入庫存不夠賣的階段。

三星集團因為自製的零組件比率相對較高，三星供應鏈在台灣不如蘋果供應鏈來的聲勢浩大，然而這一季三星手機品牌化被動為主動，確有機會在買氣低迷的手機市場中注入活水，讓上游供應鏈訂單大吃補。