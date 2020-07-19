蘋果挺立訊 鴻海面子、裡子雙輸

緯創正式宣布將旗下緯新資通（昆山）及緯創投資（江蘇）100％股權、含括廠房及業務出售予中國立訊集團後，業界及法人圈皆關注交易案對台iPhone供應鏈的影響，目前亦多預期，對兩大組裝代工廠鴻海及和碩將是弊大於利，但緯創則可望因此為虧損多年的手機業務畫下停損點。

業界人士指出，比起很多筆電代工廠多藉由引進集團內機構件轉投資、或是引進友好的機構零組件供應商來降低成本，甚至賺取設計與組裝以外的利潤，iPhone組裝代工廠在零組件選擇上只能使用蘋果指定的供應商，也因此緯創售廠予立訊後，對於蘋果的零組件供應鏈影響是微乎其微。

法人認為，緯創在此回割售在陸的主要iPhone業務後，雖其目前在印度仍有iPhone產線持續運作，其它如馬來西亞及大陸中山廠的手持裝置產線則以非消費型的強固型為主，但未來隨著立訊承接的iPhone訂單正式出貨，緯創也將淡出iPhone供應鏈。

以緯創去年度財報來看，原產線含括手機及電腦等業務的緯新資通（昆山），年營業額雖高達1,422.12億元，但稅後淨利因受手機業務拖累、僅剩近2.97億元。法人預期，緯創出售在陸主要iPhone生產據點後，將有助為其多年虧損的手機業務畫下停損點。但對現有的iPhone兩大組裝代工廠鴻海、和碩，立訊加入後很明顯弊大於利。

立訊是蘋果重點栽培的供應商，繼代工AirPods、Apple Watch之後，更在蘋果要求下投入iPhone代工。據了解，預計明年下半年蘋果推出新款iPhone時上線，立訊很有可能不會依循新進者先從價格差的舊機種做起的往例，直攻難度與利潤都最高的新機種。

和碩、鴻海來自於iPhone營收比重都高達五～六成，更是兩業者每年9～12月旺季時期獲利最主要來源，對兩業者而言，不論是面子（營收）、還是裡子（獲利），立訊威脅都很大。

儘管此回緯創公告售廠前後，和碩及鴻海高層看來皆是不動聲色，但據了解，緯創17日正式發布公告後，這兩大iPhone代工廠內部都已經感受到必須動起來的壓力。

外界好奇為何蘋果如此偏愛立訊？業界人士表示，比起台灣代工廠，立訊是全公司從上到下，都願意為蘋果這位大客戶以驚人效率、不計代價地「使命必達」，加上立訊就某個程度上來說，仍有中國國家資本的支持，在資源的取得上比純民營的台灣代工廠更加得心應手。