中華電大投資 增建IDC中心

香港情勢轉變，促使美國等許多國際大型企業將亞太地區高速網路訊務交換轉移至台灣來，中華電信董事長謝繼茂接受本報專訪時表示，IDC中心目前看起來需求量非常大，中華電信土地遍布全省，正在桃園、新竹、中部及南部等地評估擴建IDC中心，若國際情勢變化愈來愈明確，未來有機會看到該公司擴建二～三座大型IDC中心，其中一座比較確定會蓋在桃園。

另外，台中市經發局19日證實，中華電信將在台中興建大型雲端IDC中心，投資額數十億元以上。

投資併購方面，謝繼茂說，這是中華電未來必定要走的路，而且一直在進行中，AR、智慧交通、智慧醫療都是中華電信有興趣的投資標的。

以下是本報專訪謝繼茂摘要。

問：新冠肺炎發生後，宅經濟帶動雲端、視訊會議及影音服務快速增長，IDC機房及雲端服務需求爆增，中華電信今年是否有擴建IDC中心計畫？

答：這部份中華電信將超前部署，香港情勢發生變化後，很多國際業者選擇到台灣來，已看到對IDC的需求量增大，中華電信已針對桃園、新竹、中部地區及南部的土地進行評估，未來興建的IDC中心可能都是大型的，比較確定是其中一個在桃園。IDC是很大的投資，如果國際情勢變化愈來愈明確，這部份需求在未來三～四年內、投資二～三座，應該很有機會，而且都是大型IDC中心。

問：子公司是方電訊也有擴建IDC中心計畫，中華電可能出租土地給是方擴建IDC嗎?

答：中華電會從整個集團角度來看IDC產業發展，是方的需求也在中華電的評估範圍內，合作模式還在思考中，有可能從中華電信既有土地、提供給是方興建IDC機房。

問：您覺得5G營收中，來自企業用戶營收大於消費端營收，有可能在五年內發生嗎?

答：非常有可能。

問：未來有沒有機會投資新創公司?

答：這是中華電未來必定要走的路，而且一直在進行中，AR、智慧交通、智慧醫療都是我們有興趣的投資標的。

問：5G時代，中華電信有機會整併其它同業嗎?

答：五個電信公司always是太多，再大的國家都是三家，像美國、日本、大陸都只有三家電信公司。對中華電信來說整併很困難，畢竟我們的大股東是交通部，以前有談過整併，現在談合作，結盟的需要性應該會比較強，但各自拿到的5G頻寬不一，不能你拿了10MHz出來、要中華電給你使用90MHz頻寬，談合作之前先得談妥頻譜價值如何計算。