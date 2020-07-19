PS5規格躍升 台積電、群聯吃補

索尼提高PlayStation 5下半年訂單量五成～一倍，加上PS5效能大躍進，相關零組件的規格、價格也比前一代大幅提升，台積電、群聯、鈺太、台達電、群電、超眾、和碩、鴻海等供應鏈可望同步受惠。

索尼新世代遊戲主機PS5採用AMD第三代Ryzen處理器，由台積電以7奈米製程為其代工，PS5也首度從傳統硬碟改為SSD，法人認為記憶體控制晶片廠群聯可望受惠。

另外，隨著PS5首度導入數位型麥克風，MEMS麥克風業者鈺太今年首度躋身PS供應鏈，法人表示，由於數位式麥克風產品單價及毛利皆高於類比式產品，因此隨著PS5拉貨力道增強，鈺太第三季獲利有機會更上一層樓。

而在其他的零組件方面，為了因應PS5處理效能與繪圖效能激增，正常版PS5電源供應器瓦數比前一代大增3倍，法人表示，電源供應器設計與生產難度與毛利率成正比，將帶旺下半年PS5電源供應器供應商台達電、群電的業績，而處理效能激增後帶來的散熱問題，市場傳出，超眾獲得PS5的散熱解決方案訂單，採用VC熱板設計。

PS5組裝代工業者為和碩、鴻海，法人表示，PS5系列售價上升、下半年訂單量增加，將明顯反映在第三季營收。