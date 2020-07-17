蘋果授意 緯創、和碩大動作

供應鏈交棒！緯創以138億將昆山與江蘇廠房售予立訊 跟著客戶走！首在印度設立子公司，開啟當地設廠第一步

大陸立訊被看好將在明年取代緯創、躋身iPhone代工廠之列，在蘋果牽線與授意下，緯創將昆山與江蘇廠房100％股權售予立訊，價格暫定約合新台幣138億元，預計今年底前完成交易。

另外，隨著蘋果已與印度政府談好生產獎勵計畫，在蘋果要求下，和碩本周在印度清奈註冊成立子公司，將成為和碩在印度設廠的第一步。

中美貿易戰帶來的關稅壁壘已成定局，加上大陸人力成本不斷上升，蘋果將生產從大陸外移至低成本、輸美時不受關稅影響的國家，是遲早的事。

不過，大陸已是僅次於美國的第二大單一國家市場，更是最有機會驅動蘋果硬體銷量增長的市場，都讓蘋果積極扶植大陸零組件供應商與組裝代工廠的計畫，未因中美貿易戰而改變。

蘋果已向印度政府申請生產獎勵計畫，然而現有iPhone代工廠中，只有和碩在印度還沒有設廠，業界認為，在蘋果要求下，和碩遲早得前進印度，而和碩也在今年初首度鬆口正在評估印度設廠事宜。

根據印度媒體報導，和碩本周已經在印度清奈註冊成立子公司，作為未來在印度設廠的先遣部隊，目前和碩還沒有決定要在哪個邦成立工廠。和碩則拒絕評論此事。

立訊不僅是蘋果積極扶植的紅色零組件供應商，除了為蘋果組裝AirPods、Apple Watch之外，更將在明年下半年正式加入iPhone代工廠之列，加上緯創自從「防水門」事件後，取得的iPhone訂單就一直很少，6月下旬業界就已經盛傳，在蘋果授意與牽線下，緯創已經將組裝iPhone的廠房與產線賣給立訊，以求立訊明年能無縫上線。

緯創17日終於公告，董事會通過將旗下緯新資通（昆山）及緯創投資（江蘇）100％股權售予立訊集團，價格暫定為人民幣33億元（約合新台幣138億元），預計今年底前完成交易。

緯創表示，與立訊的的交易是基於集團轉型的長期與全球布局考量，緯創將持續在大陸、台灣加碼外，在墨西哥、印度、馬來西亞、越南、捷克等地的擴產計畫也將繼續進行，完成此交易後，將更積極投入未來關鍵技術，包括5G、AI、車載裝置與智慧醫療等新事業發展，以強化並提升整體獲利能力。