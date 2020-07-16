台積無極限 再創四新高

Q2淨利、Q3營收、全年營收、全年資本支出都寫紀錄

晶圓代工龍頭台積電16日舉行法人說明會，會中發布四個歷史新高紀錄。分別是第二季稅後淨利創歷史新高、第三季營收會創歷史新高、全年營收將改寫歷史新高、以及全年資本支出創下歷史新高。

台積電董事長劉德音說，新冠肺炎不確定性對營運是短期影響，5G及高效能運算（HPC）會是未來幾年的大趨勢（Mega Trend），並會為台積電帶來強勁晶圓代工需求。

台積電財務長黃仁昭表示，由於5G基礎建設的持續布建及高效能運算（HPC）相關產品的推出，抵銷了其他平台需求較弱的現象，因此台積電第二季業績表現持續保持平穩。邁入第三季，預期營收將受惠於由5G 智慧型手機、HPC運算和物聯網（IoT）相關應用，對於台積電領先業界的5奈米及7奈米製程強勁需求。

台積電預期第三季在5G智慧型手機、高效能運算、物聯網等強勁需求，將推升7奈米及5奈米產能利用率維持滿載，推升季度營收達112～115億美元，較第二季成長7.8～10.7％。以新台幣兌美元匯率29.5元計算，新台幣營收將介於3,304.0～3,392.5億元之間，與上季相較成長6.3～9.2％，可望創下季度營收歷史新高。

台積電總裁魏哲家表示，第三季受惠於5G智慧型手機及HPC運算等應用需求暢旺，台積電7奈米及5奈米等先進製程需求強勁。雖然新冠肺炎疫情對全球經濟造成影響，但5G市場需求爆發，預期今年全球智慧型手機出貨量預估較去年減少15％左右，但5G手機占全年手機出貨比重將提升至16～19％之間。

魏哲家表示，5G及HPC強勁需求帶動下，預期今年全球不含記憶體半導體市場較去年持平或小幅成長，晶圓代工市場將較去年成長15～19％之間，而台積電表現會優於產業平均水準，並預期台積電今年美元營收將較去年成長逾20％並創歷史新高，且這個預估已將新冠肺炎疫情及美國對華為新禁令等因素考量進去。