鄭優：有線電視1/3上限管制可解除

NCC與公平會14日聯合舉辦「2020有線電視論壇CABLE TV FORUM－頻道交易秩序與上下架管理」研討會，這是NCC與公平會首度聯手舉辦研討會，有線電視、MOD及學者專家針對既有規管，要求解除或修正的聲浪不斷。

前中華電信董事長鄭優（目前擔任台塑石化獨立董事）說，他在公平會七年半時間熟悉公平交易法，後來擔任中華電信董事長對於電信產業有所著墨，他認為，5G時代來臨，有線電視業者也正朝5G創新業務發展，電信與有線電視未來必然出現激烈競合關係，有線電視、電信、寬頻上網將出現匯流整合，目前有線電視系統台抱怨1/3管制（單一Cable業者擁有的收視戶占台灣總收視戶不得超過1/3市占）應該可以取消。

凱擘總經理王鴻紳認為，近來有線電視市場頻頻出現頻道授權費爭議，絕對與新進跨區業者在經營區頻打0元或低價收視費挑戰既有業者，卻又不付頻道授權費有關，但凱擘申請跨區經營花東、NCC予以否准，讓他忍不住抱怨。

台灣寬頻（TBC）法務長林志峰、台灣有線寬頻產業協會秘書長彭淑芳都認為，Cable、MOD及OTT市場正出現消長，有線電視用戶數從2017年第三季的524.8萬、2020年降至493萬，MOD目前擁有208萬，市占從20.3％增加至25％，OTT TV占比從 5％增加至11.6％，有線電視、MOD及OTT串流影音已逐漸成形，形成替代性服務，應考量調整同一市場之界定，有線電視1/3市占及1/4垂結合上限應放寬或解除，同時呼籲拉齊有線電視與MOD管制，及有線電視頻道公平上下架機制有無必要存在、有再討論的空間。

中華電信數位匯流處協理魏惠珍認為， MOD用戶增長與有線電視用戶減少並不是正相關，MOD從2016年的133萬，2018年增加至200萬，三年間增加了67萬，有線電視用戶數從2016年至2018年三年間從520萬降至507萬縮減了13萬，MOD用戶增加與有線電視用戶減少並不是正相關。她認為，用MOD影響有線電視用戶消長作為呼籲主管機關拉齊MOD與有線電視管制，邏輯不通。

台數科董事長廖紫岑表示，台數科除了與Google、LINE TV合作，希望將影視產業從地方拓展至國際市場，5G時代來臨，帶動物聯網等應用加速發展，台數科正全力投入車聯網、智慧工廠，朝向數位化網路公司邁進。