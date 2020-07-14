台積收363.5再創高 市值破9.42兆續攀升

晶圓代工龍頭台積電今天股價屢創新高，尾盤最高來到新台幣364元，續創歷史高價，終場台積電收在363.5元，上漲2.54%，市值突破新台幣9.42兆元，也創歷史新高。

台積電將於16日舉行線上法說會，展望第3季，法人預期，在5G與高效能運算需求持續強勁下，台積電7奈米訂單滿載，5奈米出貨也將放量，第3季業績估較第2季成長3%到5%，挑戰單季歷史新高。

法人並預期，台積電第4季業績可望更上層樓，下半年營運將呈逐季攀高態勢，全年營收應可達成台積電原訂的成長14%到19%目標，續創歷史新高。

亞系外資發布研究報告指出，受到美國圍堵華為（Huawei）的影響，台積電損失海思半導體7奈米製程訂單，但輝達（Nvidia）、超微（AMD）等高效能運算客戶正追加訂單，預期台積電16奈米、7奈米、5奈米等先進製程產能利用率將滿載到2021年上半年，同時成熟製程將受惠於索尼（Sony）影像感測器委外生產訂單及5G智慧型手機電源管理晶片訂單。

外資法人13日買超台積電4862張，外資已經連續10個交易日買超台積電累計達11.65萬張，三大法人也連續10個交易日買超台積電累計達12.23萬張。