疫情衝擊 估今年智慧手機出貨年減15%

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，也對產業造成影響，工研院產科國際所指出，2020年全球智慧手機出貨量預估年減15%；值得注意的是，蘋果、三星等市占率高的業者，有望因供應鏈調度能力佳，市場集中度反而變高。

工研院今天舉辦「2020下半年通訊產業趨勢前瞻研討會」，工研院產科國際所經理葉恆芬報告2020年通訊產業上半年回顧與未來重點議題時，也點出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情將影響智慧手機需求。

根據工研院產科國際所預估，2020年全球智慧手機出貨量約12.65億支，年減15%，主要有二大原因，一是疫情造成民眾收入減少、失業以及消費行為改變，二是產地封閉管理，導致物料、人力、運輸不如以往，影響部分業者出貨供應與產品開發。

葉恆芬表示，智慧手機中高階機種的消費支出較高，當收入受到影響，民眾購物態度相對審慎，上半年出貨量明顯不如去年同期水準，中低階機種反而有回穩態勢。

特別的是，葉恆芬指出，上半年產業面臨供應鏈斷鏈、缺料等因素，對未來手機品牌競爭也會造成影響，LG、Sony等知名度高但市占率沒那麼高的業者，首當其衝；不過對於規模量體較大、市占率高的業者，如蘋果、三星、OPPO等，因供應鏈調度能力較佳，未來市場集中度可能變高。

至於2020年5G智慧手機出貨，工研院產科國際所認為，中國市場將引領2020年5G手機成長。

工研院產科國際所分析，受疫情影響，歐美市場需求端受到壓力，但中國為了拉抬產業復甦，祭出5G手機補貼方案，以及下半年iPhone 5G新機開發驗證與上市時程雖可能受疫情影響遞延，預估仍有機會在11月前發表上市，這對當年度5G手機出貨量有一定助力。