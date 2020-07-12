原相 今年拚賺一個股本

IC設計廠原相（3227）感測器產品傳出成功打入樂高（Lego）與瑪利歐聯名玩具組，加上既有遊戲機Switch訂單不斷，下半年又有真無線藍牙耳機（TWS）產品出貨回溫等利多效應下。法人看好，原相2020年有機會挑戰賺進一個股本，獲利可望改寫逾十年來新高。

原相出貨傳捷報，感測器成功打進樂高供應鏈。法人指出，原相透過任天堂成功以常時啟動（Always on sensor）打進樂高與瑪利歐聯名的玩具產品當中，並自2020年就開始量產出貨，隨著產品熱銷，客戶端也不斷追加訂單。

據了解，樂高推出的瑪利歐玩具自2020年上半年在全球開賣，除了遊戲當中會出現的知名人物瑪利歐、庫巴及蘑菇之外，還設計了多樣化場景，可以讓消費者自由變換。

值得注意的是，瑪利歐樂高玩具磚的人物眼睛、嘴巴及肚子皆為LED螢幕，消費者可以透過瑪利歐觸碰不同場景，讓瑪利歐發出不同聲音及展現不同表情，舉例來說，瑪利歐觸碰到火焰或是成功打擊怪物皆會展現不開心或開心的音效及表情，而瑪利歐及各式玩具當中設置的感測器便由原相供應。

此外，任天堂在居家辦公／遠端教育及熱銷遊戲刺激下，使遊戲機Switch出貨量大增，且不斷向供應鏈追加訂單，觀察下半年概況。法人認為，Switch對供應鏈拉貨力道可望維持穩健態勢，原相亦將同步受惠。

另外，疫情影響上半年消費市場狀況下，TWS拉貨力道減弱，不過供應鏈認為，進入下半年後，客戶端拉貨力道有望穩健回溫，以因應下半年接連到來的購物旺季，原相TWS晶片出貨表現可望看增。

原相近期營運表現亮眼，6月合併營收繳出月成長6.6％至6.30億元、年成長29％的好成績，且累計2020年上半年合併營收達34.98億元、年增50％，改寫歷史同期新高。法人看好，原相下半年在樂高、Switch及TWS等產品出貨暢旺帶動下，營運將可望繳出優於上半年成績單，全年獲利具備挑戰賺進一個股本的實力，有機會改寫2009年以來歷史新高表現。原相不評論法人預估財務數字。