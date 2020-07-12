特斯拉衝電動自駕車 致茂進補

電動車大廠特斯拉（Tesla）全力衝刺自動駕駛市場，現已逼近全自動駕駛的Level 5等級，可望加速旗下電動車銷售速度。法人指出，檢測大廠致茂（2360）切入特斯拉供應鏈後，營運不斷向上衝刺，隨著電動車市場逐步成長，致茂業績可望逐步創高。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）參與2020年世界人工智慧大會時指出，特斯拉的自動駕駛技術已經相當接近全自動駕駛的Level 5等級，代表大部分駕駛系統可望在2020年完成開發，在未來幾年內可望讓旗下電動車款導入。

由於特斯拉電動車強打自動駕駛技術，讓其他車廠也開始積極跟進電動車自動駕駛技術發展，電動車市場在成長更加迅速。研調機構集邦科技（Trendforce）預期，即便車市短期內仍處逆風，但電動化和自動化的腳步卻不會停止，多國在2020年後將加嚴汽車的二氧化碳排放標準，促使車廠更積極推出電動車款，預期各類電動車皆呈現成長。

在電動車市場高速成長趨勢推動下，已經切入電動車供應鏈的致茂，未來業績亦將快速向上衝刺。法人指出，致茂目前透過電動車電控系統及電動車充電樁等相關產品切入特斯拉及日系車廠供應鏈，在電動車市場成長帶動下，未來有機會搶下其他美系、歐系及陸系等電動車訂單。

致茂公告上半年集團合併營收達72億元、年成長19.5％，改寫歷史次高水準。法人看好，致茂下半年在半導體測試、電動車等需求帶動下，營運可望更上一層樓。

此外，致茂在電動車相關產品不斷推陳出新，更推出電池包整合測試系統，模擬驗證成車操作情境，提高電動車行車安全。

致茂表示，新能源汽車電池系統及其零部件發展趨勢為電池模組、電池管理系統以及散熱冷卻系統等皆須在標準開發V型流程中右端進行更多驗證工作，包含電池包部件整合至系統級功能等各種複合工況測試，在進入成車試驗前即可早期發現問題並修正錯誤，有效降低開發成本並提高測試效率。