MLCC、晶片電阻Q3合約價 持平

被動元件廠針對第三季的合約議價底定，由於日商村田、韓國三星電機守穩價格，大陸則因9月開學潮上場，上游供應鏈7～8月間加溫，大陸通路商也因此守緊價格，加上業界預期5G手機換機潮最快第四季啟動，明年上半年缺貨機率大增，激勵第三季MLCC、晶片電阻合約價貼近持平。

晶片電阻廠表示，儘管新冠肺炎疫情導致能見度不高，但是下游EMS客戶手中庫存有限，因此6月底針對第三季的合約價，客戶議價客氣，只有部分規格象徵性調整價格，整體而言，第三季電阻合約價與上季約略持平。

在MLCC上，據業界轉述，龍頭大廠村田（Murata）價格態度強硬，就已經穩住第三季合約價的半壁江山，村田、京瓷、太陽誘電、三星電機為蘋果供應鏈，三星電機在新一代機種供貨比率降低，由三大日商瓜分訂單，目前京瓷稼動率約70％，村田稼動率也沒有滿載，即使日商產能仍有空間，也未出現殺價搶單的動作，主要因日系廠商慣性上喜歡長而穩定的訂單，蘋果新機上市前以及車市復甦前的等待，致村田的報價盤堅。

在現貨市場方面，通常以大陸通路商為指標，大陸的小型貿易商日前因為一則降價新聞，憂心價格下跌而降價，但大型通路商了解供需狀況平穩，無意跟進，尤其大陸9月各級學校開學，筆電、平板、手機上游供應鏈預期7～8月逐漸加溫，大陸主要通路商也守穩價格。

業界指出，第三季的需求並不差，筆電、平板、伺服器以及遊戲機等相關需求還算明確，更重要的是，5G手機換機潮預期最快將從第四季啟動，車市亦有機會自第四季步入復甦，業界判斷，明年上半年被動元件缺貨的機率大增，全球有能力供貨的合格供應商不多，「EMS廠不會冒著明年沒有產能的風險，在此時大砍價格」。

目前業界看5G手機換機潮可望在第四季～明年上半年發動，以每支手機MLCC消耗量1,000顆起跳來看，平均裝置用量龐大，事實上，大陸的5G手機換機潮已經啟動，5月的滲透率已來到40％，或許是7月被動元件需求比預期好的主因。

被動元件產業已經過高度整合，全球前五大MLCC廠囊括80％的市場，稼動率介於60～80％，沒有一家把稼動率開滿，也沒有開滿的必要；晶片電阻全球前五大廠占了70％，業界認為，需求面雖因疫情衝擊而下滑，但是供給面也因主要大廠維持中低稼動率，壓抑產能釋放，供需結構維持在相對穩定的狀態。