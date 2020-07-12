5G iPhone供應鏈 法人看台積電大立光兩樣情

5G iPhone有望在9月亮相，投顧法人認為，供應鏈首選為龍頭供應商及平均售價提升業者，其中晶圓代工廠台積電仍是最大受益者，光學鏡頭廠大立光市占下滑趨勢恐將持續到下半年。

投顧法人推估，具備第五代行動通訊（5G）功能的iPhone今年下半年出貨量將達到7000萬台，低於去年下半年iPhone 11系列出貨量7800萬台。由於產品種類較多，且更專注5G低頻（Sub-6GHz）市場，預期5G iPhone相較於iPhone 11的價格差距將少於100美元（約新台幣2950元）或更低。

在即將到來的5G iPhone中，法人認為台積電仍是最大受益者，因為台積電為蘋果提供各種晶片，包括應用處理器（AP）、電源管理晶片、超寬頻（UWB）晶片、連網晶片、基頻數據機晶片和射頻晶片、影像訊號處理器等。

看好5G iPhone的發展動能，法人預期台積電將是未來2到3年蘋果筆記型電腦、桌上型個人電腦和資料中心處理器業務的最大受益者，重申對台積電「增加持股」評等，目標價380元。

此外，蘋果自2019年發表的iPhone 11開始導入超寬頻功能，隨著2020年下半年高階的6.1吋及6.7吋iPhone新機將加入飛時測距（ToF）功能，預期蘋果將推出更多擴增實境（AR）應用。

除了後置鏡頭上的飛時測距模組，投顧法人認為，iPhone新機主鏡頭的廣角鏡頭將從去年的6片式設計升級到7片式設計，不過2款低階機種的感測器尺寸將更容易進行鏡頭設計。法人推估，光學鏡頭廠玉晶光將拿下iPhone新機的7片式鏡頭40%以上訂單，主要在2款低階機種；大立光仍將是高階機種7片式鏡頭的主要供應商，訂單占比將達到80%以上。

值得注意的是，中國廠商舜宇光學可能將於2021年從iPad的5片式鏡頭開始切入蘋果鏡頭供應鏈，法人認為初期對目前領先的供應商例如大立光與玉晶光的影響微乎其微，主要因為舜宇光學將取代的對象可能是蘋果目前第3大鏡頭供應商康達智。

台積電將於16日舉行線上法人說明會，除了下半年營運展望，台積電先進製程技術進展與資本支出計畫也將是市場關注的焦點。

美系外資日前發布研究報告指出，台積電來自蘋果5奈米晶片貢獻，有助抵銷華為旗下海思半導體在5奈米及7奈米營收的明顯下滑，加上超微、輝達、高通、聯發科等客戶將從9月起填補7奈米產能缺口，看好台積電第3季營收展望優於預期，維持「加碼」投資評等，目標價從325元升到355元。

另一家美系外資保守看待大立光後市，認為高階手機市場需求特別低迷，手機升級到8片式及9片式鏡頭速度不如預期，短期難成主流，且飛時測距模組等新應用似乎未能明顯挹注大立光營收，加上競爭壓力及毛利率惡化風險，重申大立光「劣於大盤」評等與目標價3600元。