進去要層層關卡 Google資料中心大揭秘

Google身為全球最大網際網路雲端業者之一，資料中心層層嚴防，Google首度對外揭秘資料中心防護措施，從最外層的車輛進入到最內層的硬碟銷毀，每座資料中心都有六層的實體安全防護設計，以防止他人未經授權擅自闖入，並嚴格控管人員進出的權限，不僅機房深埋在第四層之後，退休的硬碟銷毀區域更是嚴格保安與控制人員進出，以確保資料不外流。

Google表示，資料中心內人員行動遵循「最低權限」和「禁止尾隨」，最低權限意即人員進出應僅具執行工作所需的最低權限，如果最低權限是進入第2層，就無法進入第3層，資料中心設施內的各個出入點都設有識別證讀卡機來檢查所有人員的出入權限，尾隨是指車輛或人員緊跟前車或前人在未刷卡的情況下進入管制區，如果系統偵測到門打開時間過長或偵測到有人嘗試尾隨，就會立即向保全人員示警，任何閘門或出入口門都必須在關上後，才能讓下一輛車或下一個人員刷卡進入。

在進入機房前，必須通過兩道安檢程序，檢查識別證、通過安檢門 ，安檢門為圓柱型出入口，人員進入後會檢查識別證並掃描虹膜，成功後才獲准進入，安檢門一次只允許一人進入，可以有效防止尾隨。

資料中心時常要維護與加裝新設備，裝卸區時常有新的設備運抵，Google資料中心的裝卸區位於安全防護第三層的特殊區域，專門用於處理貨物的接收和運送，貨車必須先取得第三層的出入權限後，才能進入裝卸區，為了進一步確保安全，裝卸區與資料中心的其他區域實體隔開，裝卸時警衛人員也必須在場。

另外，Google表示，硬碟裡有加密過的機密資訊，透用條碼和資產標籤，從收到硬碟開始，就追蹤資料中心所有硬碟的位置和狀態，直到銷毀為止，以確保硬碟不會遺失或落入不肖份子手中，同時未能通過效能測試的硬碟在銷毀前，為了防止硬碟留有任何資訊，Google會在處於安全防護層第6層的磁碟清除層磁碟，清除並銷毀硬碟，如果因故無法清除硬碟內容，則會妥善存放硬碟，以便日後實體銷毀。

Goolge資料中心大多數的伺服器主機板和網路設備，都是由Google客製化設計，而在儲存空間層，任何進出資料中心以及儲存在資料中心的都會加密，無論資料是網路上、還是在Google的設施移動、還是儲存至伺服器，都受到保護。