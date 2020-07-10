台積6月營收飛越1,200億 創新高

市值首度站上9兆元大關，同寫新頁

力抗新台幣兌美元匯率升值壓力，晶圓代工龍頭台積電6月合併營收達1,208.78億元、再創歷史新高，第二季合併營收3,106.99億元為歷史次高，並達成業績展望目標。同時，台積電股價10日續揚，收348.5元，市值首度站上9兆元大關，同寫新頁。

業界分析，台積電6月合併營收再締佳績，主因是7奈米及16奈米晶圓出貨暢旺、5奈米晶圓開始小量出貨，以及替華為海思趕工的先進製程晶圓提前出貨等。

台積電10日公告6月合併營收達1,208.78億元，較上個月成長28.8％，較去年同期成長40.8％，並創下單月營收歷史新高紀錄。台積電公告第二季合併營收3,106.99億元，略優於第一季，較去年同期成長28.9％。累計上半年合併營收6,212.96億元，較去年同期的4,597.03億元成長35.2％。

台積電預期第二季合併營收介於101～104億美元之間，以新台幣兌美元匯率30.0元計算，新台幣合併營收介於3,030～3,120億元之間，與上季相較季減2.4％到季增0.5％之間。

台積電第二季美元營收達財報高標，由於第二季中下旬新台幣兌美元匯率明顯升值，對營收及毛利率恐造成影響，但台積電公告第二季新台幣營收3,106.99億元，仍順利達成業績展望目標。

台積電7奈米及16奈米等先進製程在第二季滿載投片，5奈米亦開始進入小量生產階段並逐月提高產能，而且第二季部分晶圓是預先投片，晶圓出貨時間是在6月之後，所以推升6月營收創下歷史新高。

台積電第三季5奈米製程開始逐月提高量產規模，16奈米及更先進製程晶圓出貨逐月增加，加上華為海思訂單持續趕工出貨，法人預期單月及單季營收仍有機會續創歷史新高，第四季營收表現亦可望與第三季持平或小幅成長。整體而言，今年美元營收較去年成長15～20％的目標應可順利達陣。

台積電5月15日之後受到美國禁止華為採用美國技術生產晶片影響，無法再為華為海思進行新晶圓投片，但先前預先投片的華為海思7奈米及5奈米等晶圓可在120天寬限期內出貨。台積電已向美國申請許可，並可望在16日法說會中公布相關結果。由於華為海思原本7奈米及5奈米產能空缺，已被蘋果、超微、高通、聯發科等其它客戶新訂單補上，倘若美國發出許可，華為海思重啟下單，下半年先進製程將會再現供不應求榮景。