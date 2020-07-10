神切割？友訊宣布參與明泰應賣

友訊（2332）、明泰（3380）主從關係難解難分，再加上明泰新主佳世達（2352）又來參一腳，三方關係更顯複雜，不過繼日前公平會正式宣布核准佳世達併明泰後，友訊10日也由新任董事長李中旺宣布將參與佳世達科技公開收購明泰科技之應賣，友訊大方釋出持股、參與應賣，由此舉看來，三方的關係似乎又有解。

友訊10日召開董事會，由董事長李中旺對外宣布，將參與佳世達科技公開收購明泰科技之應賣，除友訊名下的89,035,834股外，友訊子公司持有的6,372,276股，也全都會拿出來應賣，雙方持股比例依序為16.43％及1.18％，換言之，友訊集團擬釋出17.61％的明泰持股來參與應賣，以佳世達先前開出的每股收購價30元計，若全數交易，交易總金額上看26.71億元，處分利益估最高可達11.47億元，以友訊現有股本65.2億元換算，每股挹注逾1.75元。

友訊突然宣布退出明泰經營權的爭奪戰，站在成全的那方，是否意味著迎來新主的友訊有意與明泰做切割？對此說法，李中旺僅表示，市場想太多了，事情沒那麼複雜，只是單純的資金調度，畢竟友訊這幾年營運狀況比較低迷，若能有比較多的資金可以調度，對公司營運會有比較正向的幫助。

至於多出來的資金用途為何？李中旺也不諱言，若有不錯的標的，可以和友訊產生一加一的綜效，友訊也會考慮注資。

此外，李中旺也強調，雖然友訊和其子公司均參與此次應賣，但並不代表所有的股權都會全數賣出，因為依據現行公開收購法規定，在公開收購未依法停止進行的情況下，應賣若超過預定收購數量時，佳世達將依同一比例向所有應賣人購買，其計算方式為單一集保帳戶應賣股數1,000股（含）以下全數購買，單一集保帳戶應賣股數若超過1,000股者，優先購買1,000股，超過部分按各應賣人委託申報數量扣除前述優先收購數量後之股數依比例分配至1,000股為止。如尚有餘額，佳世達將按隨機排列方式依次購買。換言之，並不是參與應賣，就會全數成交。

延伸閱讀

佳世達收購明泰科技 公平會點頭

明泰股東會 李中旺、佳世達交峰