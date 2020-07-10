子公司加持 智冠上半年營收年增33％

遊戲大廠智冠（5478）營收5.72億元，年增24％，惟較上月減少6％。智冠表示，6月較5月份小幅縮減主要原因為集團與知名遊戲廠商經銷合作的遊戲新作自高基期逐漸收斂，但仍對上半年營收帶來不少挹注，加上子公司遊戲新幹線2款新遊戲《三國群英傳M》及《古劍奇譚網路版》穩定貢獻，自結第二季單季營收18.87億元，年增39％，自結上半年累計營收38.02億元，年成長達33％。

暑假到來，智冠子公司中華網龍自製研發的重量級IP MMORPG手遊《黃易群俠傳M》即將於近期推出，遊戲已在本週搶先開放雙平台預先註冊，並推出「門派秘笈包」及「創意微影片大賽」等多項活動，吸引玩家踴躍參與。該遊戲為經典端遊復刻，未上市已先掀起轟動，預期推出之後，將有望為網龍營收、獲利帶來強勁挹注。

遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行手遊《三國群英傳M》，本週推出重大改版以及全新內容，同時也首度舉辦大型軍團賽事「百萬獎金爭霸賽」，祭出超過100萬元總獎金與海量超值虛寶，吸引上千組軍團報名參戰。預期透過改版，將有望刺激玩家再次消費。

金融科技子公司藍新集團則持續發展線上代收付業務規模，同時也將積極布局線下支付市場，旗下《ezAIO簡單收》多元支付收款服務今（7/10）日正式導入全台47家三井3C門市，為商家與消費者提供《ezPay簡單付》電子錢包、藍新金流信用卡支付、電子票證以及各式行動支付等多樣化的支付選擇，並同步擴大《ezAIO簡單收》、《ezPay簡單付》的應用場域。藍新集團也響應政府「振興三倍券」政策，推出玩家族群最強回饋方案，只要選擇數位振興券綁定《ezPay簡單付》APP累積消費達3,000元，除了可領回政府發放的現金回饋2,000元，還能獲得最高「MyCard會員點數500元」。

此外，《ezPay簡單付》更獨家於三井3C通路擴大加碼回饋，前往三井3C門市消費搭配振興券方案，最高可以獲得「MyCard會員點數750元」，購物累計最多還能拿「三井3C網路購物金1,500元」。此外，現在綁定再送「華碩線上商城100元」優惠序號，限量5,000組。

延伸閱讀

智冠王俊博：集團獲利將揚升

楊基政︱華擎5月營收俏 智冠2款遊戲助攻