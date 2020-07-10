不送充電器跟耳機 傳i12定價還是比前代貴

蘋果（Apple）今年即將首度推出支援 5G 的 iPhone，到底最終價格是多少，肯定是消費者最為關心的一點。先前，準確預測新 iPhone SE 會在4月15日發表的爆料達人 Jon Prosser （@jon_prosser）曾指出iPhone 12從US$649起跳，比iPhone 11價格更便宜（50美元）令人相當驚喜。不過仍有分析師持不同意見，認為iPhone 12價格會比iPhone 11更貴！

近期有多方傳聞指出蘋果可能不在iPhone 12系列包裝盒中附贈充電器以及EarPods有線耳機。其中一個目的，就是為了壓低iPhone 12系列的售價。因為蘋果推出iPhone 11系列之際，調降了iPhone 11入門價（US$699），比iPhone XR（US$749）便宜50美元，收到奇效，市場表現相當好。因此傳出蘋果今年打算如法炮製，透過壓低價格來吸引消費者入手。但在此基礎上（不附耳機與充電器），廣發證券(GF Securities)分析師 Jeff Pu分析師仍認為iPhone 12 5.4吋款式（入門款）預計起跳價格是US$749，不但沒有降價，甚至還比iPhone 11更貴。

然而即便微幅調升價格，Jeff Pu認為消費者仍舊可以接受，且不會影響市場需求。但是調升價格的情況發生在沒有隨手機附贈耳機、充電器的條件下，預料也將引發不小爭議。

根據分析師Jeff Pu預測，5.4吋iPhoen 12預計起跳價格US$749；6.1吋款式（可能名稱是iPhone 12 Max)則起跳價格可能是US$799或是US$849。在此條件下，若是想要沿用6.1吋款式的消費者，必須要額外多花100或150美金。

蘋果多年來都選在秋季發表新一代iPhone，今年則因疫情，可能的發表時間與上市時間都免不了受到影響。究竟9月份有沒有機會真的看見蘋果發表iPhone 12系列，仍舊令人摸不著頭緒。

（中時電子報 黃慧雯）