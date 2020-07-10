嗶商機夯！Apple Pay消費高 但這款最多人用

資策會產業情報研究所(MIC)針對台灣消費者，進行2020年上半年行動支付大調查，發現若商家支援所有支付工具，台灣消費者首選行動支付的比例為35.3%，已首度超越實體信用/金融卡的33.9%；除此，在消費者常用的交易方式中，行動支付從2018年43.8%，成長至2020年上半年的59.7%，首度追平第三名的電子票證(60.1%)。

資深產業分析師胡自立表示，短期內行動支付與實體電子票證暫無直接替代關係，但中長期可觀察兩者是否將進入黃金交叉；除此，未來電子支付機構管理條例與電子票證發行管理條例若二法合一，對產業的後續影響也值得觀察。

資策會MIC調查顯示，有8成用戶使用款數介於1~3款，不過只用1款的用戶已從2019年23.6%，增至2020上半年37.9%；相反的，使用2~3款的用戶比例普遍降低。除此，觀測最常使用的行動支付排名，通用型前五名依序為LINE Pay(28.1%)、街口支付(15.5%)、Apple Pay(9.7%)、Easy Wallet/悠遊付(6.2%)與玉山Wallet(5.1%)；限定型前五名則依序為PX Pay(11%)、Fami Pay(3.8%)、Open錢包(1.7%)、Carrefour Pay(1%)與HAPPY GO Pay(0.7%)。

資深產業分析師胡自立表示，這10款行動支付已經囊括82.8%的總用戶，觀察台灣行動支付市場已開始出現收斂趨勢，另外，限定型行動支付分散通用型用戶滲透率的趨勢也比2019年更為明顯。

針對曾使用過的用戶數排名，資策會MIC調查顯示，前五名依序為LINE Pay、Easy Wallet/悠遊付、PX Pay、街口支付與台灣Pay，但持續提升活躍用戶才是強化競爭力的關鍵。分析不同行動支付用戶的消費特性，可發現街口支付用戶的月均消費次數比例明顯高過其他用戶，消費屬性偏向小額多次；而Apple Pay用戶消費力最高，在超過1,000元的單次消費金額與均消金額比例，皆明顯高於其他用戶。

資策會MIC指出，掃描條碼仍是主流(85.7%)，NFC感應則為60.4%。除此，用戶扣款多選擇綁定信用卡(77.1%)，其他依序為金融卡/帳戶(49.9%)、電子票證(42.7%)與第三方支付(25.5%)，比例皆較2019年微幅增長，顯示用戶更願意使用多種扣款方式，市場的活絡度也因此有所提升。

（時報資訊 王逸芯）

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