大立光 旺季展望保守

後疫情時代來臨，消費需求疲弱，大立光首當其衝，大立光執行長林恩平9日法說會中表示，大部分的客戶都有下修，目前看來，6月、7月及8月拉貨動能差不多。市場憂心，法人期待已久的旺季恐成泡影。

大立光法說會投下震撼彈，雖然第二季毛利率受到營收規模下滑以及產品組合變差影響而下滑，但跌幅不深，仍保有68.63％，僅較上季的69.8％及去年同期的69.6％，減少1.17個百分點及0.97個百分點；然屋漏偏逢連夜雨，同時又出現匯損大口一咬，就吃掉了大立光9.1億元的獲利，等於每股侵蝕了6.78元的獲利；再加上未分配盈餘稅達6.6億元，導致所得稅拉高，致第二季EPS一舉跌破40元關卡，只剩下37.19元，遠低於首季的50.1元及去年同期的48.84元。

在第二季獲利壓低的情況下，大立光累計上半年稅後盈餘僅117.08億元，每股盈餘為87.29元，不過和去年獲利的差距明顯拉近，增幅只剩下1％，所幸上半年毛利率69.23％，仍優於去年同期的67.36％。

大立光第二季受匯損影響，第三季則有產業需求疲弱的隱憂，原本市場看好第3季進入智慧型手機傳統旺季，在三星、蘋果iPhone新機接續登場下，有望為大立光獲利帶來活水，不料大立光執行長林恩平在9日法說會上卻潑了大家一桶冷水，對前景的言論尺度，明顯較之前股東會後記者會更為保守。

先前股東會時林恩平表示，「客戶的預測還算正面，希望旺季可以如預期。」但隨著整體需求下滑，9日林恩平已改口稱，「整體的需求下滑，大部分客戶的訂單都下修，目前看來6、7、8月拉貨動能都相當，而且其中以高階的需求掉的比較多」。

儘管市場需求不如預期，但林恩平表示，建廠進度和新產品的開發仍會照著原定的計畫走，不會因景氣好壞而改變。其中8P已有客戶導入，但數量還不多，9P現也有客戶在設計中，但今年會不會用還不知道，至於市場關注的自由曲面技術（Freeform lens），目前尚在驗證中，還沒有出貨，「希望今年可以看到」，不過，整體來看，鏡頭升級的速度有比以前減慢。

至於新廠進度部分，現有一個新廠已經動工了一個月，另一個廠年底也有機會動工，不過投產時間都是壓在2023年。