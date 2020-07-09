LINE聊天噴發煙火特效 3組關鍵字看花火大會

「一到夏天，我要去海邊～～」，講到夏天不只要去海邊踏浪消暑，浪漫的煙火大會也是夏日特景之一！即時通訊服務LINE至少連續第三年推出期間限定的煙火特效，只要輸入三組關鍵字就可以欣賞美麗煙火！

LINE宣布，台灣時間 2020年7月9日10：00 到 2020年7月15日17：00期間，只要在LINE聊天室輸入「夏日」、「花火」，或「firework」任一組關鍵字（很奇妙的，竟然不支援「煙火」這組關鍵字），整個聊天室就會瞬間變成夏日的夜空，然後施放出熊大、兔兔，或莎莉的璀璨煙火！且6月底才推出的「社群」（OpenChat）中也可支援煙火特效，一次最多可以讓5,000人（社群人數上限）一起線上同賞。

本次LINE聊天室的花火特效在台灣、日本、印尼，與泰國都有施放（各地支援的時間不一）。iOS用戶的LINE版本需在9.15.0（含）以上或更新到最新版本，Android用戶的LINE版本需在10.2.0（含）以上或更新到最新版本，並且Android OS作業系統需在7.1以上都支援這個花火特效的版本，不過這次特效沒有支援LINE電腦版，略感可惜囉。

還沒有機會跑到澎湖去欣賞美麗花火節嗎？不如先在LINE聊天室中跟好友家人一起熊大、兔兔，或莎莉變身的花火特效吧！

（中時電子報 黃慧雯）