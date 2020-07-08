華星光業外進補 5月轉盈

華星光（4979）挾著當紅的5G以及數據中心的題材，今年股價飆不停，因短線漲幅過大，觸動警示機制，主管機關宣布該股自8日起改採預收款券並每5分鐘撮合一次，並連帶在8日提供最近期的獲利自結數，惟拜業外所賜，華星光5月單月EPS達0.63元，成功轉虧為盈。

歷經市場削價競爭的創痛，華星光去年調整經營策略，退出低價PON市場，將全力擺在新產品的開發上，在成功搭上美系大型資料中心的列車後，找到營運的新動能，再加上毛利率較好的25G產品也在放量中，帶動營運轉向，雖然今年首季仍陷虧，每股稅後淨損為0.58元，但虧損已是2019年第二季以來的新低，惟仍較去年首季的每股淨損0.23元，虧損明顯擴大。

8日華星光又跟進宣布5月獲利，經自結，5月營收1.11億元，年增13.27％，稅前淨利及稅後純益均7,500萬元，均較去年5月虧損1,100萬元，表現為佳，經換算今年5月EPS達0.63元。

至於4、5月合併稅後盈餘據華星光自結為7,600萬元，換算EPS同為0.63元，顯示4月單月獲利亦已轉正，只是金額不大。

針對4、5月獲利成功轉正，華星光表示，其中有部分的淨利係來自8,200萬元的營業外收入。至於營業外收入的來源，則是因為轉投資評價方式改變，致產生投資收益及認列閒置設備之資產減損等。

華星光8日受到交易方式改採預收款券及每5分鐘撮合一次影響，股價在開平後，隨即走低，一度下殺到34元，跌幅達到3.81％，惟尾盤仍成功收歛跌幅，僅小跌0.1元，收在35.25元。