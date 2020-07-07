台積助攻Mac 蘋果撿到便宜

根據市調機構集邦科技旗下半導體研究處調查，蘋果上月正式發表自行研發的Arm架構Mac系統單晶片處理器（Mac SoC），宣布Mac預計今年開始逐步導入Apple Silicon（泛指蘋果自研的晶片統稱），首款Mac SoC將採用台積電5奈米製程進行生產，預估Mac SoC成本將低於100美元，更具成本競爭優勢。



集邦指出，台積電目前5奈米製程僅有計畫用於2020年新款iPhone12的A14 Bionic應用處理器進行批量生產中，以及計畫搭載於2021年新款iPad的A14X Bionic應用處理器將於第三季開始小量投片，而Mac SoC預計在2021上半年開始投片生產，因此實際應用Apple Silicon最新系列處理器的Mac產品，預估將在明年下半年問世。



集邦表示，由於Arm架構早期定義在省電的優異表現，已成功鞏固手機市場，隨著近年在運算效能上的高速成長，同時能夠兼顧低功耗與高效能表現，可望在高速運算市場與英特爾競爭。此外，目前台積電製程已超前英特爾近兩個世代，可能為促使蘋果取代英特爾中央處理器（CPU）的成熟關鍵之一。



然而，蘋果此舉的關鍵要素仍在於成本考量與整體生態系的實現，雖然蘋果自行研發晶片需委由台積電製造，但相較於目前市售200～300美元的英特爾10奈米入門款雙核心Core i3處理器，採用台積電5奈米製程製造的Mac SoC成本預估落在100美元左右，將更具成本優勢。



另外，2021年英特爾產品規畫仍在10奈米製程，隨著Apple Silicon進入5奈米製程世代，在製程微縮的影響下，相同晶片尺寸能整合的電晶體數量將大幅增加，效能與省電表現將有機會與英特爾主流處理器競爭。



台積電將於7月16日舉行線上法人說明會，目前市場預期台積電6月合併營收可望創下歷史新高，第二季營收表現應可達到先前業績展望上緣。下半年雖然受到新冠肺炎疫情及美中貿易戰影響，所幸5G及高效能運算（HPC）需求優於預期，華為禁令影響有限，7奈米及5奈米先進製程產能利用率仍可維持滿載。



台積電股價7日開盤不久即上攻至346元，平歷史新高價，市值達到8.97兆元，距9兆元大關僅一步之遙，終場因大盤賣壓湧現股價上漲0.5元以338.5元作收，成交量達59,046張，三大法人買超11,663張。