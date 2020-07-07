緊追台股老二 聯發科市值衝破兆元大關

台灣IC設計大廠聯發科去年搶先美國行動處理器龍頭高通（Qualcomm）發表自家5G系統性單晶片(SoC)處理器「天璣1000」系列，並全面瞄準高中低階手機市場，陸續發表天璣800系列5G SoC，雖受到新冠肺炎疫情衝擊，讓市場一度看衰聯發科前景，但在聯發科Q1繳出亮眼成績，加上有機會取得更多手機訂單之下，外資看好聯發科下半年發展。

美國對華為祭出制裁令，華為旗下海思半導體預料無法繼續從美國供應鏈生產處理器晶片，當時就有媒體傳出，雖然華為今年下半年發表麒麟1020處理器雖然供貨無虞，但未來的晶片生產來源恐怕失去美企依靠，聯發科有望成為第三方供應來源獲利，但事後被聯發科嚴正澄清。

不過，從陸美科技產業競爭激烈情況下，高通在大陸行動處理器市場發展恐怕不如先前順勢，今年以來就有7款手機採用聯發科4G、5G晶片，預料下半年會有更多廠商採用聯發科的IC設計方案。

據《Digitimes》先前報導，台灣封測廠指出，聯發科接下來的手機晶片訂單可能會出現季增30%以上的幅度，台積電因華為禁令所空出的產能，聯發科預計也能跟著受惠提高市場份額，並積極採取定價策略，搶攻5G入門款手機市場，讓對手高通一點機會都沒有，聯發科預計在下半年將推出的天璣 600系列，將帶動營收逐季成長，預計有增長15~20%前景表現。

隨著聯發科利多不斷放送，這段時間以來，聯發科也受到多家外資青睞上調目標價，野村證券、美銀甚至喊到700元。聯發科也從3月低點的274元，一路上漲至超過600元門檻，7日開盤更是大漲逾6%，盤中高點來到632 元，終場收在618元，3個多月來狂漲逾340元或125%，市值站上兆元關卡，緊追台股第二大市值的鴻海1.2 兆元。

不過，被稱是地表最強蘋果分析師、天風證券分析師郭明錤最近的研究報告卻指出，市場對於聯發科出貨華為看法太過樂觀，建議投資人必須等待美國對華為禁令進一步觀察後才行動。

（中時電子報 呂承哲）

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