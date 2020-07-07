微星科技總經理墜樓身亡 公司啟動緊急應變

微星科技總經理江勝昌今（7日）下午被發現墜落於新北市中和區公司大樓旁，警衛發現後通報，警消獲報到場時江男已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治，警方在辦公室內有發現心臟藥物，目前已通知家屬進一步釐清墜樓原因。

警方調閱監視器發現，江勝昌獨自一人走上7樓頂，頂樓圍牆高度約130公分，詳細墜樓原因待進一步釐清。

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（中時電子報 葉書宏、黃瀞儀）

微星總經理江勝昌驟逝 公司啟動緊急應變

電競大廠微星表示，總經理暨執行長江勝昌今天稍早因個人健康因素驟然去世，微星員工甚為哀痛，目前微星已經啟動緊急應變措施，各部門營運正常，並感謝各界關心。

江勝昌畢業於交通大學電子研究所，曾擔任揚智科技協理、微星桌上型平台事業本部總經理，於2019年1月接任微星總經理暨執行長，同時也是微星董事。

今年6月10日江勝昌與微星董事長徐祥共同出席股東會受訪表示，第2季應該是今年最旺的1季，主要因為宅經濟需求，並看好第3季微星主力產品銷售應可符合預期。當時江勝昌對於擴產規劃、海外設廠看法皆侃侃而談，不料今天卻突然去世。

（中央社）