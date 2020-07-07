ADR在美創天價 台積電346元平歷史新高

台積電ADR大漲逾5.5%並創61.88美元歷史新高價，台積電(2330)今股價開高5.5元至343.5元，最高大漲8元達346元，平了今年1月中旬所創之歷史天價，但隨後漲幅收斂。

台積電ADR周一收61.88美元，大漲3.26美元或5.56%，折合台幣每股約365.72元。外資周一持續買超台積電11930張，連續5個交易日買超，推升台積電股價攀高至338元，大漲8.5元，市值增加2204億元，揚升至8.76兆元。今日台積電股價平了新高346元，市值亦平了歷史紀錄達8.97兆元。

台積電將於下周四(16日)舉辦線上法人說明會，將說明第2季營運結果與第3季展望。傳蘋果（Apple）可能在9月底如期發表5G新機，預計將帶動台積公司下半年業績。外資自6月即反手買超，累計外資自6月1日以來合計買超台積電共計23萬8633張。

台積電將於本周五公布6月營收，預期將回到千億元以上水準。台積公司預計第二季營運穩定，與今年首季的營收相差不多，推估6月營收將重回1100億元以上高檔，有機會挑戰新高。

台積公司預期，將持續受惠5G的持續布建及高效能運算相關產品的推出，第二季營收預估在101~104億美元之間，比第一季的103.1億美元季減2%至增加約0.9%，美元營收有機會創新高。

2020年來看，不受新冠肺炎疫情影響，台積公司樂觀預期2020全年美元營收將比去年成長中二位數至高二位數百分比，亦即台積公司2020年營收將再創新高，且年增14~19%遠優於產業整體表現。

展望第三季，市場傳出蘋果可能在9月底發布新機iPhone 12，可望帶動台積電下半年5奈米製程將維持滿載，法人預期，除蘋果處理器訂單外，高通（Qualcomm）與超微（AMD）需求也相當強勁，將可填補海思訂單缺口。法人預期，台積電在5G與高效運算需求持續強勁挹注，下半年業績可望逐季攀高。

（時報資訊 沈培華）