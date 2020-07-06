中印糾紛燒到玩美App 高層喊冤

訊連科技（5203）6日與旗下子公司玩美移動舉辦聯合記者會，訊連科技執行長黃肇雄、玩美移動總經理張華禎連袂出席表示，近期因中、印情勢緊張，印度反中情緒高漲，玩美旗下App「玩美彩妝」遭印度政府誤認為中國App，並以資安為由禁用，因此特別出來說明。

黃肇雄強調，此次遭印度禁用的59款應用程式中，超過九成為中國登記或中國開設的公司，而但玩美的應用程式為「100％台灣開發」，也絕無傳送用戶資料給他國使用的情事，呼籲台灣政府能協助聯繫印度政府相關單位，及早開啟雙方對話，將玩美移動旗下應用程式從封鎖名單中移除。

玩美移動2015年從訊連獨立出去，近五年來快速拓展至全球市場，是台灣目前最大的軟體投資案，至今總投資金額達8,000萬美元（約新台幣24億元），旗下四款應用程式玩美彩妝、玩美相機、玩美甲、玩美Fun總下載量8.5億，AR試妝次數一年高達100億次，與全球知名美妝品牌合作數量達280家，為台灣本土軟體界的指標廠商。

黃肇雄在記者會上劈頭直言「這是個冤案！」事實上，玩美移動旗下應用程式被誤認為中國App已經不是第一次。2017年底玩美App首次遭印度軍方誤認，並要求軍人不得安裝。該事件之後，連國內的新聞也開始誤傳，且每隔數月，相同的錯誤訊息一再被轉發，讓玩美移動不堪其擾，合作夥伴也因此產生疑慮。

今年5月，印度應用程式開發商推出的「Remove China Apps」在印度爆紅，該應用程式再次將玩美系列App認為是「中國製造」，雖然該應用程式數天後即被Google下架，但已造成玩美用戶大量流失。

據悉，玩美移動在印度的用戶共1.8億，占總用戶量21％，不過目前印度的付費比不高，因此占總營收不大，對營運與財務的實質影響也不大。但張華禎表示，儘管這次印度官方禁59款中國App的事件對玩美造成的影響並非財務上的，但因為不少國際媒體如CNN、金融時報、路透社等都接連報導，已經演變為國際新聞，更造成玩美在商譽上嚴重的損失與合作品牌的疑慮。

黃肇雄強調，玩美移動是「道道地地」的台灣團隊，以股權來看，玩美股權超過八成為訊連科技、玩美經營團隊、玩美員工持有。