新機發威 宏達電6月營收寫今年新高

新款中階4G手機Desire 20 Pro上市帶動營收走揚，宏達電（2498）6月營收激增近63.5％、至6.49億元，創下今年新高，隨著宏達電計劃8月在台上市首款5G中階手機U20，8月營收有機會再走高。

宏達電在6月15日發表中階4G手機Desire 20 Pro，並在當日於台灣市場發貨，在新手機出貨拉抬下，宏達電6月營收比5月成長超過2.5億元，相當於營收月增率激增近63.5％。

宏達電在6月發表會中除了發表4G中階新機Desire 20 pro，也一併亮相宏達電首款5G手機U20，U20不僅是台灣市場首款亮相的中階5G手機，單機建議18990元也是目前台灣市場最便宜的5G手機，隨著U20 5G可望在8月初開賣，有機會帶動宏達電8月營收再衝一波。

另外，宏達電繼2月發表新款支援inside-out追蹤的高階VR硬體Cosmos後，日前也推出VIVE XR Suite 虛擬應用軟體套裝，VIVE XR Suite由 VIVE Sync、VIVE Sessions、VIVE Campus、VIVE Social及VIVE Museum所組成，並搭配VIVE Events活動服務解決方案，宏達電希望能夠藉由這套軟體讓開會、親朋好友聚會、教學等都能透過遠距而如常進行。

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