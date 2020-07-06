5G雲端遊戲潛力大 電信三雄積極布局

電信三雄上週陸續開啟5G服務，雲端遊戲被視為十分有潛力的殺手級應用，電信三雄積極布局。遠傳電信今天宣布，攜手多媒體雲端服務的技術業者日商優必達（Ubitus），雙方將合作推出雲端遊戲服務。

遠傳電信今天宣布，攜手多媒體雲端服務的技術業者日商優必達（Ubitus），雙方將合作推出雲端遊戲服務，利用5G高速傳輸、低遲延的網路特性，未來用戶只要透過5G網路即可直接暢玩雲端遊戲，「玩家」無需額外準備高規格硬體，遊戲免安裝、免下載、免等待。

電信三雄上週陸續開啟5G服務，雲端串流遊戲服務被視為潛力的殺手級應用，中華電已宣布攜手雲端遊戲平台Gamestream，在自家Hami雲端遊戲平台推出服務，台灣大則與顯示卡龍頭輝達（NVIDIA）聯手，將GeForce NOW（GFN）雲端遊戲平台帶進台灣，台灣大也預告將推出適合玩家的5G資費。

遠傳表示，此次攜手日商優必達預計於今年下半年推出5G雲端串流遊戲服務，日商優必達擁有圖形運算虛擬化技術與雲端串流平台，用戶只要連上寬頻網路，便可以橫跨智慧手機、平板電腦、遊戲主機、智慧電視、個人電腦等各種裝置，享受遊戲體驗。

日商優必達的合作夥伴包括主機遊戲平台任天堂、SEGA、SQUARE ENIX等遊戲業者，國際的電信龍頭如日本DOCOMO、韓國 KT 、歐洲Vodafone、中國移動香港也都導入日商優必達的服務。