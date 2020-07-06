台灣大調整5G資費 2級距量到4G高速吃到飽

電信三雄上週陸續5G開台，資費大同小異，台灣大哥大近期悄悄更改官網資費，其中999元、1,199元超過傳輸量後，速率從10Mbps上調至50Mbps，與遠傳拉齊水準，顯見5G搶客戰相當激烈。

電信三雄上週全數5G開台，端出的資費「大同小異」，中華電作為產業龍頭老大，導入「網速級限」、「量到降速」、「限制熱點分享傳輸量」等制度，其他兩家業者也以此概念為依歸，但已針對不少細節讓利促銷。

中華電信及遠傳的資費中都有設定網速上限，但台灣大則是統統不限速，不過遠傳上週五端出的資費中，月繳999、1,199元資費者，本機傳輸量到後降速至4G上網吃到飽，網速上限為50Mbps，高於業界水準的10Mbps，被市場認為較具吸引力。

台灣大近期悄悄更改官網上的5G資費，999元、1,199元資費的傳輸量過量後，改為降速至50Mbps，同時加碼送市話，期望拉齊與對手的距離。

市場人士分析，電信三雄才開台一週，台灣大就調整資費，顯見5G標金戰的火花四射，將延續到開台後的搶客大戰，加上台灣之星上週宣布可預約699元吃到飽資費，觸動對手敏感神經，目前台灣大資費只算是微調，但在競爭擴大下，未來也不排除5G資費價格將鬆動。