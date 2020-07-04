2萬用戶搶當5G早鳥 下半年新機銷量有熱潮

電信三雄本週開台5G，已至少有2萬用戶搶當5G早鳥，且多數青睞1399吃到飽資費；業者看好，在第3季5G手機更添陣容，加上5G版iPhone寶劍出鞘，下半年5G升級有望迎來一波熱潮。

中華電信6月30日上午宣布推出5G服務，台灣大哥大自7月1日零時起正式在官網上線5G，遠傳則在7月3日下午開賣5G服務，多數台灣用戶已可選擇是否升級5G。

中華電信表示，於5G尚未開台前，就有萬名以上4G客戶搶先登記在開台後即刻體驗5G服務，截至目前為止，統計有7成客戶選擇「月繳1399以上」上網吃到飽與網內通話打到飽的費率。

遠傳7月3日開賣5G服務，遠傳總經理井琪強調，國內電信三雄將5G吃到飽資費訂在1399元，可說是「跳樓價」，相較已開台5G的其他國家資費，應是最優惠、最便宜的，她認為，即使499雙飽到期用戶現在不申裝，但「總有一天等到你」。

遠傳個人用戶事業群副總經理杜偉昱表示，上半年受到疫情影響，台灣手機銷售量290萬支，看好下半年在5G手機新機輩出刺激下，手機銷量將躍升至360萬支。

遠傳透露，7月底會陸續推出多款新台幣1萬5000元到2萬元價格帶的5G手機，8月後會有更多款式和價位帶的新機出籠，而iPhone更會是帶動5G升級潮的一波主力，遠傳針對等待iPhone的用戶提供先申辦資費，先保留購機補貼的彈性作法，提前發動5G升級。

台灣大哥大表示，截至2日為止，包括原本從4G升級5G方案以及新申辦5G的用戶，已有近萬名消費者嚐鮮申辦。其中，申辦5G的用戶當中，以1399元吃到飽資費最熱門，占總申辦資費比例高達6成。

此外，台灣大推出升級版的5G「好速成双」專案，也有數千人透過客服或門市詢問。

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