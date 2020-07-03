遠傳5G開台 明年拚百萬用戶

遠傳電信3日宣布5G服務正式開賣，董事長徐旭東表示，台灣正式邁入5G時代，遠傳將一路超前部署。總經理井琪訂出2021年下半年5G用戶超過百萬，三年內4G用戶升級使用5G的轉換率達50％。

以遠傳截至第1季708萬左右行動電話用戶來看，遠傳將力拚3年內5G用戶超過350萬。

徐旭東表示，頻譜是電信服務的DNA，遠傳砸大錢拿到80MHz的頻寬，且頻譜位置剛好位在最肥美的「鮪魚肚」，DNA非常好，是5G決勝關鍵，市場地位同業無法比，他直言同業拿到魚尾、頻寬不多、5G網路著手建設幾周即搶先開台，暗嗆台灣大的味道濃厚。

針對5G網路建設速度，井琪強調，遠傳預計今年底之前完成4,000餘站5G基地台，覆蓋率達全台50％人口，200～300億元投資金額跑不掉，且還不包括與企業客戶合作、需要投資建設的企業專網在內。

首波5G服務，遠傳端出六大亮點，除開賣首日主打遠傳friDay VR、friDay影音多視角服務、5G+4K、以及friDay無損音樂之外，未來將推出friDay雲端遊戲、及friDay影音VR家庭劇院，friDay將會是遠傳主打的5G品牌。

井琪表示，遠傳營收結構80％來自消費用戶市場、20％來自企業用戶市場，進入5G時代企業服務營收會有逐年拉高。

井琪並表示，遠傳與企業夥伴合作多年，9個POC（Proof of Concept）網路已全數完成，並與聯發科等國內、國際大廠陸續簽約合作，其他40多家潛在合作夥伴也在洽談中。未來5G企業客戶收費將依搭配的應用，採PNAAS（Private Network as a Service）收費，不會有單一費率牌價。

交通部長林佳龍、工業局長呂正華、NCC代理主委陳耀祥3日為遠傳5G站台，期許遠傳扮演台灣5G設備出口的練兵場。遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，企業專網最重要是提供台灣企業POC概念驗證，將來全世界的5G布建都會採取相同模式，台灣5G發展供應鏈完整，對於台廠是絕佳的出口機會，遠傳將協助力拚國際接單。