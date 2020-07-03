台積電、大立光法說會 揭蘋概股後市風向

蘋果iPhone新機發表可望克服疫情影響，力拚如期上市，讓上半年沉悶的蘋概股醞釀旺季平反行情，市場等待股王大立光及台積電的法說會為蘋概股下半展望揭牌。

今天台股衝高壓回之際，先前強勢的生技及部分電子族群都見到創高後拉回，指數進入震盪之際，龍頭指標股台積電及大立光今天成為撐盤要角，台積電開盤一個半小時維持2%以上漲幅，大立光也有1%至2%漲幅，帶動台郡、廣達、和碩、緯創、台達電、華通、欣興等紅盤表現，維繫住蘋概股熱度。

大立光將於下週四（9日）召開線上法說會，由執行長林恩平親自主持，除了第2季的毛利率表現外，市場聚焦第3季最新展望、蘋果新機拉貨動能及新廠進展等。

尤其受到疫情影響，市場充斥各種對蘋果新機上市不利傳聞，包括砍單、下修出貨量及延後新機的上市時程等，大立光也對第2季看法保守；直到近期一反先前外資的悲觀預期，供應鏈陸續傳出iPhone新機量準備順利，沒有明顯受到疫情影響。

蘋概股能否扭轉頹勢，市場等待大立光及台積電法說會揭牌風向。林恩平在6月10日的股東會後表示，第3季是傳統旺季，希望今年也一樣，有些客戶訂單預測滿積極、正面，但也有客戶下修很厲害，目前看來仍不明朗，7月還在接受客戶預約訂單，仍不清楚。

法人表示，進入第3季傳統旺季，能否如林恩平所願維持旺季傳統備受關注，林恩平對7月及8月的展望也將成為蘋概股風向球。

法人最新報告指出，從供應鏈訪查Apple有提前至6月最後一週啟動零組件備貨，因此開始小幅上修第3季備貨量預估，包括零組件及組裝廠都可望因新機拉貨時程提前，營運動能優於市場預期；其中新機升級程度較高的PCB及鏡頭等相關族群最受矚目。